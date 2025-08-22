Những người này phải cực thận trọng khi ăn khoai lang kẻo “mang họa vào mình”

Người có hệ tiêu hóa kém hoặc tiền sử bệnh dạ dày

Khoai lang chứa nhiều chất xơ không hòa tan, rất tốt cho việc kích thích nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Tuy nhiên, đối với những người có hệ tiêu hóa yếu, đặc biệt là người mắc các bệnh về dạ dày, tá tràng hoặc đại tràng, việc tiêu thụ nhiều khoai lang có thể gây ra những khó chịu.

Chất xơ không dễ tiêu hóa hoàn toàn, dễ sinh ra khí trong ruột, dẫn đến tình trạng đầy hơi, chướng bụng, ợ chua và khó tiêu. Các triệu chứng này sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn khi ăn khoai lang sống hoặc chưa được nấu chín kỹ.

Người bị bệnh thận

Khoai lang nổi tiếng là loại củ giàu kali, một khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp và cân bằng điện giải. Nhưng chính hàm lượng kali cao này lại là một mối nguy hiểm tiềm tàng cho người mắc các bệnh về thận.

Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể không thể lọc và đào thải lượng kali dư thừa ra khỏi máu, dẫn đến tình trạng tăng kali máu. Tăng kali máu ở mức độ nghiêm trọng có thể gây rối loạn nhịp tim, tê liệt cơ và thậm chí là ngừng tim, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Người đang đói hoặc người có đường huyết thấp

Ăn khoai lang khi đói có thể gây ra hiện tượng hạ đường huyết đột ngột và không an toàn. Mặc dù khoai lang có chỉ số đường huyết thấp hơn nhiều loại tinh bột khác, nhưng khi vào cơ thể lúc đói, lượng đường tự nhiên và chất xơ trong khoai sẽ kích thích tuyến tụy tiết insulin, làm giảm nhanh lượng đường trong máu.

Điều này đặc biệt nguy hiểm với những người có đường huyết thấp, có thể gây chóng mặt, đổ mồ hôi lạnh, mệt mỏi và thậm chí ngất xỉu. Tốt nhất nên ăn khoai lang vào bữa phụ hoặc ăn kèm với các thực phẩm giàu protein và chất béo lành mạnh để cân bằng.

Người có tiền sử sỏi thận

Ngoài kali, khoai lang còn chứa một lượng nhỏ axit oxalic (oxalate), một hợp chất có thể kết hợp với canxi trong cơ thể để tạo thành sỏi canxi oxalat, loại sỏi thận phổ biến nhất. Mặc dù lượng oxalate trong khoai lang không quá cao như một số loại rau xanh khác, nhưng đối với những người có tiền sử sỏi thận hoặc có nguy cơ cao, việc tiêu thụ quá nhiều khoai lang có thể làm tăng nguy cơ tái phát bệnh.

Cách hạn chế các tác dụng phụ khi ăn khoai lang

- Ăn với lượng vừa phải: chỉ nên ăn 1-2 củ khoai lang cỡ vừa (khoảng 200-300g) mỗi ngày. Nên ăn khoai lang 2-3 lần mỗi tuần thay vì ăn hằng ngày.

- Không nên ăn khoai lang khi đói: Ăn khoai lang khi đói có thể gây ợ chua, đầy bụng do tăng tiết acid dạ dày.

- Không ăn vào buổi tối muộn: Quá trình trao đổi chất vào buổi tối chậm hơn, có thể gây khó tiêu và tích tụ năng lượng. Nên ăn trước 8 giờ tối.

- Kết hợp khoai lang với protein và chất béo lành mạnh: Giúp cân bằng dinh dưỡng và hỗ trợ hấp thu vitamin A tốt hơn.

- Ăn khoai lang luộc thay vì chiên: Cách ăn khoai lang lành mạnh nhất là nên luộc hoặc hấp, tránh chiên rán hoặc thêm đường. Ăn khoai lang chiên dẫn đến nạp vào cơ thể quá nhiều calo và làm tăng lượng đường trong máu.

