Đi cấp cứu sau khi xăm ở vùng nhạy cảm

Nhiều nguy cơ viêm da từ việc xăm da tại nhà. Ảnh minh hoạ: Shutterstock.

Những năm gần đây, dịch vụ phun xăm thẩm mỹ không chỉ dừng lại ở chân mày, mí, môi mà còn mở rộng sang những vùng da nhạy cảm như quầng vú, vùng kín.

Xu hướng này xuất phát từ mong muốn cải thiện ngoại hình, tăng sự tự tin. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, nếu thực hiện tại cơ sở không đảm bảo chuyên môn và điều kiện vô trùng, nguy cơ tai biến rất lớn.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Thảo Hiền, khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết biến chứng sau xăm là vấn đề phức tạp, có thể xảy ra sau vài ngày, kéo dài vài tháng, thậm chí vài năm.

“Những phản ứng cấp tính thường gặp là viêm da dị ứng, viêm da do ánh sáng hoặc bùng phát bệnh da tự miễn như vảy nến, bạch biến, lichen phẳng. Nhiễm trùng do vi khuẩn, virus, nấm cũng phổ biến, nặng có thể dẫn đến nhiễm độc toàn thân”, bác sĩ Hiền nói.

Không chỉ dừng ở đó, các biến chứng mạn tính có thể xuất hiện muộn, biểu hiện bằng nốt sẩn, phản ứng u hạt, sẹo lồi, lõm, sẹo xấu, thậm chí tiến triển thành ung thư da. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ thủ thuật không đảm bảo vô trùng, kết hợp chăm sóc sau xăm sai cách.

Trường hợp điển hình, Bệnh viện Da liễu TP.HCM từng bệnh nhân tên chị H. (36 tuổi, ngụ TP.HCM). Với mong muốn cải thiện thẩm mỹ, chị tìm đến một spa để xăm hồng quầng vú. Nhưng hy vọng nhanh chóng biến thành ám ảnh: chỉ vài ngày sau, vùng xăm rỉ dịch vàng, đóng mài màu mật ong, kèm đau rát dữ dội.

Gia đình đưa chị H. đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm da nhiễm trùng sau xăm. May mắn, sau một tuần điều trị bằng kháng sinh và thuốc chống viêm, thương tổn mới khô dần, cơn đau rát giảm xuống.

Bác sĩ Lê Thảo Hiền khuyến cáo người có bệnh da viêm tự miễn hoặc đang nhiễm trùng vùng da dự định xăm cần điều trị ổn định trước khi thực hiện. Đặc biệt, người dân nên chọn cơ sở uy tín, có giấy phép, hạn chế sử dụng nhiều màu mực, đặc biệt là các màu dễ gây dị ứng như đỏ, cam, tím.

Sau xăm, cần giữ vệ sinh, bôi thuốc hỗ trợ lành da, tránh nắng trực tiếp ít nhất 1-2 tháng. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, việc thăm khám sớm tại bác sĩ da liễu là cách duy nhất để xử trí hiệu quả và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

Tác giả: Nguyễn Thuận

Nguồn tin: znews.vn