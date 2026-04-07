Một bộ phận của tôm là ổ vi khuẩn, phải làm sạch trước khi ăn

Các bà nội trợ nên loại bỏ đường chỉ đen ở lưng tôm khi chế biến. Ảnh: HK01.

Tôm là thực phẩm phổ biến trong đời sống hàng ngày. Vì thịt ngon, giàu dinh dưỡng, tôm rất được ưa chuộng trong bữa ăn của nhiều gia đình. Thực phẩm này rất dễ chế biến, hấp, luộc, chiên và hầm đều là những phương pháp giữ được độ tươi ngon.

Tuy nhiên, khi chế biến tôm, nhiều người thường bỏ qua bước rút bỏ đường chỉ đen trên lưng tôm. Thực tế, đây là quy trình cần thiết phải làm để đảm bảo chất lượng vệ sinh và hương vị món ăn.

Vì sao phải loại bỏ đường chỉ đen trên lưng tôm?

Theo The Paper, chỉ đen trên lưng tôm chính là đường tiêu hóa của tôm, chạy dọc theo phần lưng từ đầu đến đuôi, thường có màu đen hoặc xám đậm. Đây là nơi chứa thức ăn chưa tiêu hóa hết, bùn cát, vi sinh vật và các chất thải chuyển hóa.

Mặc dù bản thân đường chỉ đen này không phải là chất độc, xét về an toàn thực phẩm và hương vị, các chuyên gia vẫn khuyến nghị nên loại bỏ trước khi ăn. Đặc biệt, tôm là động vật sống dưới nước và môi trường có thể chứa nhiều yếu tố ô nhiễm như vi khuẩn, ký sinh trùng và các chất độc hại. Vì vậy, hệ tiêu hóa của tôm không thể tránh khỏi việc tích tụ những chất bẩn này. Dù đã nấu chín ở nhiệt độ cao, không thể loại bỏ hoàn toàn mùi, cặn bẩn hoặc độc tố vi sinh còn sót lại.

Các nghiên cứu khoa học cho thấy hàm lượng vi sinh vật trong đường chỉ đen ở lưng tôm cao hơn rõ rệt so với các phần thịt khác của tôm. Theo "Tiêu chuẩn vệ sinh thủy sản" của Trung Quốc, nội tạng của động vật giáp xác cần được kiểm soát như nguồn ô nhiễm tiềm ẩn. Vì vậy, loại bỏ đường chỉ đen này là bước quan trọng để đảm bảo an toàn khi ăn.

Bên cạnh đó, đường chỉ đen này có thể gây vị đắng nhẹ hoặc tanh, khi nấu, phần bùn cát còn sót lại tạo cảm giác lợn cợn. Với các món như hấp, sashimi, nướng, đường chỉ đen này nên làm sạch để đảm bảo độ tinh khiết của vị ngọt tự nhiên.

Với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch yếu, nên bắt buộc loại bỏ đường chỉ đen và nấu tôm chín kỹ. Những nhóm này nhạy cảm hơn với vi khuẩn thực phẩm, chỉ một lượng nhỏ tạp chất cũng có thể gây khó chịu tiêu hóa hoặc dị ứng.

Tôm là động vật sống dưới nước và môi trường có thể chứa nhiều yếu tố ô nhiễm như vi khuẩn, ký sinh trùng và các chất độc hại. Ảnh: Aboluowang.

Bỏ đường chỉ đen trên lưng tôm có làm mất chất dinh dưỡng?

Theo Aboluowang, phần chỉ đen trên lưng tôm chiếm tỷ lệ rất nhỏ (thường dưới 1% trọng lượng con tôm), lại chủ yếu là thức ăn dư thừa, gần như không chứa protein chất lượng cao, khoáng chất hay vitamin.

Giá trị dinh dưỡng chính của tôm tập trung ở phần thịt:

Giàu protein, ít chất béo: 100 g tôm tươi chứa khoảng 18,6 g protein, chỉ 0,8 g chất béo;

Giàu axit amin thiết yếu: Đặc biệt là lysine và methionine, khả năng hấp thu cao hơn nhiều loại protein từ động vật trên cạn;

Nguồn khoáng chất tốt giàu kẽm (1,9 mg/100 g), selen (31,8 μg/100 g), canxi (62 mg/100 g);

Chứa chất chống oxy hóa tự nhiên như astaxanthin, có tác dụng chống viêm và bảo vệ mắt.

Vì vậy, việc bỏ đường chỉ đen trên lưng tôm không gây thất thoát dinh dưỡng đáng kể, ngược lại còn giúp món ăn an toàn và ngon hơn.

Cách bỏ đường chỉ đen trên lưng tôm đúng cách

Cách 1: Dùng tăm (phù hợp khi nấu nguyên con)

Dùng tăm chọc vào phần giữa đốt thứ 3 và 4 trên lưng tôm, nhẹ nhàng nhấc lên để kéo toàn bộ chỉ lưng ra. Cách này đơn giản, không làm hỏng hình dạng, phù hợp với các món hấp, luộc.

Cách 2: Xẻ lưng (phù hợp chiên, nướng)

Dùng kéo cắt dọc sống lưng đến đuôi, lộ đường chỉ đen rồi dùng tay hoặc nhíp kéo ra. Đồng thời có thể loại bỏ luôn phần nội tạng, giúp giảm vi sinh vật triệt để hơn. Cách này giúp tôm dễ thấm gia vị, thường dùng trong món ăn kiểu nhà hàng.

Cách 3: Rửa dưới vòi nước (phù hợp chế biến số lượng lớn)

Tôm bóc vỏ được cho vào nước sạch, vò và rửa nhiều lần để dòng nước cuốn trôi phần cặn trong ruột. Phù hợp khi làm chả tôm, há cảo tôm.

Dù áp dụng cách nào, cũng cần giữ tay và dụng cụ sạch sẽ, đồng thời bảo quản tôm ở nhiệt độ thấp (≤4°C) để hạn chế vi khuẩn phát triển. Ngoài ra, hãy loại bỏ đường chỉ đen khi tôm còn tươi sống vì nó dai hơn, khó đứt và rất dễ loại bỏ bằng tăm. Sau khi hấp, chỉ tôm khó loại bỏ, dễ đứt, nát và trông khá mất vệ sinh.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn