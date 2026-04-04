5 loại thực phẩm giúp tóc luôn đen nhánh, bóng khỏe

Nhiều người chưa tới 40 tuổi đã bắt đầu xuất hiện tóc bạc và vội cho rằng đó chỉ là dấu hiệu của tuổi tác. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, tình trạng này đôi khi còn liên quan đến việc cơ thể thiếu những dưỡng chất cần thiết cho quá trình tạo sắc tố tóc, khiến mái tóc sớm mất đi màu đen tự nhiên.

Tóc bạc chưa hẳn chỉ vì lão hóa

Chia sẻ trên tờ China Times, chuyên gia dinh dưỡng Tôn Ngữ Oánh (Trung Quốc) cho biết, việc tóc bạc xuất hiện không phải lúc nào cũng do lão hóa. Trong một số trường hợp, nguyên nhân có thể đến từ chế độ ăn uống chưa đáp ứng đủ các chất cần thiết cho quá trình hình thành melanin - sắc tố quyết định màu tóc.

Vị chuyên gia này cho biết, khi cơ thể thiếu những dưỡng chất then chốt, quá trình tạo sắc tố ở tóc có thể bị ảnh hưởng, từ đó khiến tóc bạc xuất hiện sớm hơn. Vì vậy, muốn giữ mái tóc đen lâu hơn, bên cạnh yếu tố chăm sóc bên ngoài, việc bổ sung dinh dưỡng từ bữa ăn hàng ngày cũng rất quan trọng.

Chuyên gia này khuyến nghị nên chú ý đưa vào khẩu phần một số thực phẩm có thể góp phần bổ sung các dưỡng chất liên quan đến sức khỏe mái tóc, đồng thời giúp tóc nhìn bóng khỏe hơn.

1. Thịt bò

Theo chuyên gia Tôn Ngữ Oánh, thịt bò chứa tyrosine - nguyên liệu để cơ thể tạo ra melanin cho tóc. Bà nhấn mạnh: “Tyrosine trong thịt bò là nguyên liệu để tạo melanin. Nếu bổ sung không đủ, tóc sẽ dễ bạc sớm hơn”. Với những người không ăn được thịt bò, chuyên gia Tôn Ngữ Oánh cho rằng có thể thay thế bằng thịt gà hoặc thịt lợn để bù đắp phần nào nguồn dinh dưỡng này.

2. Gan lợn

Theo chuyên gia Tôn Ngữ Oánh, gan lợn giàu vitamin B12 và sắt. Đây là hai thành phần có liên quan đến quá trình tạo máu. Khi cơ thể được cung cấp máu tốt hơn, da đầu cũng có điều kiện nhận đủ oxy cần thiết. Nữ chuyên gia cho biết chính nguồn oxy này sẽ hỗ trợ cho môi trường nuôi dưỡng tóc.

3. Kiwi

Vitamin C trong kiwi có tác dụng chống oxy hóa, giúp bảo vệ nang tóc, đồng thời góp phần giảm tác động của căng thẳng lên cơ thể. Chuyên gia Tôn Ngữ Oánh khuyến nghị mỗi ngày nên ăn ít nhất 2 khẩu phần trái cây để duy trì việc bổ sung vitamin từ thực phẩm tự nhiên.

4. Cá hồi

Omega-3 trong cá hồi có thể giúp hạn chế tình trạng tóc khô, dễ gãy và hỗ trợ chống lại tác động của các gốc tự do. Đây là nhóm dưỡng chất thường được đánh giá cao khi nói đến việc chăm sóc tóc và da đầu từ bên trong.

5. Các loại hạt

Các loại hạt tổng hợp và bột ngũ cốc cũng được xem là lựa chọn đáng chú ý. Chuyên gia Tôn Ngữ Oánh cho biết nhóm thực phẩm này giàu kẽm, sắt cùng vitamin nhóm B, có thể hỗ trợ quá trình vận chuyển oxy và dưỡng chất đến da đầu. Theo khuyến nghị, mỗi ngày, mọi người có thể ăn ít nhất một nắm hạt hoặc dùng một cốc đồ uống pha từ hạt để tăng thêm nguồn dưỡng chất cho cơ thể.

Muốn giữ tóc khỏe, không nên bỏ qua dinh dưỡng hàng ngày

Từ những thực phẩm được chuyên gia gợi ý, có thể thấy mái tóc không chỉ chịu ảnh hưởng từ dầu gội, thuốc nhuộm hay cách chăm sóc bên ngoài, mà còn phản ánh phần nào tình trạng dinh dưỡng của cơ thể. Khi các chất cần thiết cho việc tạo sắc tố tóc không được cung cấp đầy đủ, tóc có thể bạc sớm hơn so với tuổi.

Chuyên gia Tôn Ngữ Oánh lưu ý rằng với những người chưa tới 40 tuổi đã có tóc bạc, không nên chỉ vội quy hết cho yếu tố tuổi tác. Việc xem lại chế độ ăn uống hàng ngày, đặc biệt là khả năng thiếu hụt các dưỡng chất liên quan đến tạo melanin, có thể là điều cần được chú ý trước tiên.

Tác giả: Lam Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn