5 loại thực phẩm giúp hồi phục gan tự nhiên

Quả óc chó giàu arginine, glutathione và omega-3 giúp giải độc amoniac, hỗ trợ chức năng gan. Ảnh: Freepik.

Gan là trung tâm chuyển hóa đảm nhiệm các chức năng thiết yếu như thải độc, tổng hợp protein và điều hòa miễn dịch. Bên cạnh lối sống, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò tiên quyết trong việc bảo vệ cấu trúc và duy trì cân bằng nội môi của nhu mô gan.

Theo các chuyên gia, thực phẩm tối ưu cho gan cần giàu chất xơ hòa tan và các hợp chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này giúp ức chế phản ứng viêm, ngăn chặn quá trình tích tụ mỡ và bảo vệ tế bào gan trước tình trạng stress oxy hóa.

Trái cây, rau củ

Theo Health, nhóm trái cây và rau củ được xem là nền tảng của một chế độ ăn lành mạnh cho gan. Các loại quả mọng, rau lá xanh và rau họ cải cung cấp nhiều chất xơ cùng các hợp chất thực vật như polyphenol và carotenoid, giúp giảm viêm và chống oxy hóa. Những dưỡng chất này không chỉ hỗ trợ gan thải độc hiệu quả hơn mà còn góp phần hạn chế nguy cơ tích tụ mỡ và tổn thương tế bào gan.

Đặc biệt, các loại rau họ cải cung cấp glucosinolates, hoạt chất quan trọng giúp kích hoạt các enzyme giải độc tự nhiên, tăng cường khả năng trung hòa độc tố ngoại sinh và bảo vệ màng tế bào trước tình trạng stress oxy hóa.

Gừng, tỏi

Gừng và tỏi cũng là hai nguyên liệu quen thuộc nhưng mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho gan. Gừng chứa các hợp chất như gingerol và shogaol có khả năng chống viêm và giảm stress oxy hóa, đặc biệt có lợi với người bị gan nhiễm mỡ. Trong khi đó, tỏi giúp kích hoạt các enzyme hỗ trợ quá trình thải độc, đồng thời có thể góp phần giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ và một số bệnh lý gan khi được sử dụng thường xuyên.

Các loại cá béo và trái cây có vai trò hiệu quả trong việc giảm viêm, hồi phục gan. Ảnh: Freepik.

Các loại hạt

Theo Medical News Today, các loại hạt và hạt giống như hạt chia, hạt lanh, óc chó hay hạnh nhân cung cấp nguồn chất xơ và chất béo lành mạnh, giúp kiểm soát cân nặng và nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột. Một hệ vi sinh khỏe mạnh có thể giảm viêm trong cơ thể, từ đó hỗ trợ bảo vệ gan tốt hơn.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy việc bổ sung hạt lanh thường xuyên có thể giúp giảm tích tụ mỡ trong gan ở người mắc gan nhiễm mỡ không do rượu. Một nghiên cứu công bố trên The Journal of Nutrition chỉ ra hạt óc chó chứa hàm lượng cao axit alpha-linolenic và các hợp chất polyphenols giúp ức chế tình trạng stress oxy hóa và cải thiện độ nhạy insulin.

Dầu olive

Dầu olive, đặc biệt là loại nguyên chất, là thành phần quan trọng trong chế độ ăn Địa Trung Hải, theo Healthline. Đây là chế độ ăn nổi tiếng với khả năng chống viêm. Việc sử dụng dầu olive thay cho các loại chất béo kém lành mạnh có thể giúp giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ và cải thiện sức khỏe chuyển hóa nói chung.

Các hợp chất như axit oleic và polyphenol (bao gồm oleocanthal) trong dầu olive có khả năng chống oxy hóa và điều hòa phản ứng viêm. Tuy nhiên, bằng chứng hiện tại cho thấy tác động của dầu olive lên men gan (AST, ALT) còn chưa nhất quán, và lợi ích chủ yếu đến từ tổng thể chế độ ăn Địa Trung Hải hơn là một thành phần đơn lẻ.

Hải sản

Hải sản, đặc biệt là các loại cá béo như cá hồi, cá thu, là nguồn cung cấp dồi dào omega-3 cùng các chất chống oxy hóa như selen và vitamin E. Những dưỡng chất này giúp giảm phản ứng viêm trong cơ thể, cải thiện chuyển hóa chất béo và hạn chế tình trạng tích tụ mỡ trong gan. Khi được bổ sung đều đặn, chúng còn góp phần bảo vệ tế bào gan trước các tổn thương do stress oxy hóa, đồng thời hỗ trợ duy trì chức năng gan ổn định hơn trong thời gian dài.

Các loại đậu như đậu lăng, đậu nành hay đậu đen cũng là nguồn cung cấp chất xơ và protein thực vật, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm gánh nặng cho gan.

Tác giả: Kỳ Duyên

Nguồn tin: znews.vn