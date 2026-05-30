Mẹ 31 tuổi gây sốt vì như 'chị em sinh đôi' với con gái

Mẹ 31 tuổi ở Thái Nguyên gây sốt vì quá trẻ Clip của chị Hương Trầm và con gái trong lễ tốt nghiệp hút triệu view bởi ngoại hình như "chị em sinh đôi".

Đăng clip ghi lại khoảnh khắc dự lễ bế giảng và tốt nghiệp tiểu học của con gái cách đây ít ngày, chị Hương Trầm (31 tuổi, sống tại Thái Nguyên) không ngờ hình ảnh hai mẹ con hút triệu view, nhận được sự quan tâm từ dân mạng.

Nhiều người xem trầm trồ khi người mẹ có ngoại hình trẻ hơn nhiều so với tuổi thật: "Tưởng hai chị em sinh đôi ấy", "Sao mẹ trẻ vậy mà có con lớn thế này rồi", "Nói mẹ là em gái của con tôi cũng tin luôn á", "Trông mẹ không khác gì học sinh, sinh viên năm nhất"...

Trong đoạn video, chị Trầm cho biết mình sinh năm 1995, con gái sinh năm 2015 - cách biệt 20 tuổi. Thông tin khiến dân mạng càng bất ngờ, nhận xét rằng dáng người nhỏ, kiểu tóc mái bằng cùng phong cách thời trang năng động là yếu tố khiến người mẹ trông trẻ trung.

Chị Trầm được nhận xét trẻ như chị gái của con.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Hương Trầm nói rằng rất bất ngờ khi một khoảnh khắc bình thường, chỉ muốn ghi lại kỷ niệm cùng con gái lại nhận được hàng nghìn bình luận khen về ngoại hình.

"Thực ra tôi vui nhưng cũng ngại, sợ mọi người gặp ngoài đời lại không thấy được lung linh như trên mạng. Đã làm mẹ hai con nhưng nhiều cái chưa biết nên sợ khi trả lời bình luận sẽ có điều sai sót", người mẹ sinh năm 1995 ngại ngùng bày tỏ.

Chị Trầm nói rằng bản thân tính cách khá hồn nhiên và có phần trẻ con. Chị thường chọn kiểu quần áo đơn giản, năng động nên thường xuyên được khen trẻ. "Tôi bán nước ở cổng trường cấp 1, cấp 2 và vẫn hay được các bé gọi là chị", chị kể.

Sau 12 năm về chung nhà, vợ chồng chị Trầm có 2 con.

Khi clip gây chú ý, bên cạnh những lời khen, một số người cho rằng kiểu ăn mặc của chị Trầm khi dự bế giảng của con là chưa phù hợp, thiếu nghiêm túc. Đọc những bình luận đánh giá tiêu cực, chị có chút chạnh lòng.

"Tôi thuộc kiểu hay suy nghĩ nên thấy mọi người nói vậy cũng buồn, mất ngủ cả đêm. Nhưng rồi nghĩ trên mạng mỗi người một ý nên thôi. Hôm cô giáo chụp ảnh gia đình gửi vào nhóm phụ huynh cũng khen đẹp, không nói gì về quần áo nên tôi cũng yên tâm", chị bày tỏ.

Chị Trầm kết hôn năm 2014, chồng hơn chị một tuổi. Một năm sau, chị sinh con gái đầu lòng. Chị còn có một bé trai sinh năm 2016.

Kết hôn và sinh con khi còn trẻ, chị Trầm thừa nhận bản thân có nhiều bỡ ngỡ và phải học để nuôi dạy con. "May mắn tôi được bố mẹ chồng hỗ trợ. Hồi sinh bé đầu tiên, phần lớn nhờ bà nội chăm cùng. Bố mẹ chồng đều dễ tính và thương con cháu. Tôi cũng theo kiểu chăm con đơn giản, không quá cầu kỳ".

Người mẹ 31 tuổi nói rằng giữ được sự trẻ trung trong tính cách là một phần được chồng chiều. "Ngày còn trẻ anh chưa biết tình cảm nhiều, nhưng giờ vợ chồng cùng chuyển về làm gần nhà nên hạnh phúc hơn. Ông xã tôi cũng thẳng tính, nếu thấy anh nóng thì tôi nhịn để gia đình êm ấm", chị Trầm nói.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: znews.vn