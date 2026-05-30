Khởi tố đối tượng đánh bạc bằng hình thức trực tuyến với số tiền gần 100 triệu đồng

Trước đó, qua nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, Công an phường Thành Vinh phát hiện Nguyễn Văn Ngọc có biểu hiện tham gia hoạt động đánh bạc trực tuyến. Quá trình xác minh, Công an phường xác định đối tượng này sử dụng mạng Internet để truy cập vào trang đánh bạc, đăng ký tài khoản, nạp tiền và tham gia đặt cược vào nhiều trò chơi mang tính chất được thua bằng tiền.

Hình thức đánh bạc mà Nguyễn Văn Ngọc tham gia gồm: tài xỉu, xóc đĩa, bắn máy bay và một số trò chơi trực tuyến khác. Đây là những trò chơi thường được đối tượng tổ chức đánh bạc biến tướng dưới dạng giải trí, quảng cáo có thưởng nhằm lôi kéo người tham gia. Tuy nhiên, bản chất là hoạt động đánh bạc trái phép, tiềm ẩn nhiều hệ lụy về an ninh, trật tự và gây ảnh hưởng xấu đến đời sống kinh tế, gia đình, xã hội.

Đối tượng Nguyễn Văn Ngọc tại Cơ quan Công an

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Thành Vinh tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Ngọc về hành vi đánh bạc. Bước đầu, Công an phường xác định số tiền đối tượng này sử dụng để tham gia đánh bạc gần 100 triệu đồng.

Hiện, Công an phường Thành Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo: người dân cần nâng cao nhận thức, tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá cược trực tuyến dưới bất kỳ hình thức nào. Hiện nay, đối tượng tổ chức đánh bạc trên không gian mạng thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như lập website, ứng dụng, hội nhóm trên mạng xã hội, tài khoản ảo, đường link mời gọi tham gia trò chơi có thưởng, cam kết “rút tiền nhanh”, “thắng lớn”, “tỷ lệ trả thưởng cao” để dụ dỗ người chơi.

Người dân cần hiểu rõ, mọi hoạt động đặt cược được thua bằng tiền hoặc hiện vật trên trang mạng, ứng dụng không được cơ quan có thẩm quyền cho phép đều là hành vi vi phạm pháp luật. Việc tham gia đánh bạc trực tuyến không chỉ có nguy cơ bị xử lý hình sự, xử phạt hành chính mà còn có thể dẫn đến mất tài sản, nợ nần, bị lừa đảo, bị đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và dữ liệu quan trọng khác.

Đồng thời, đề nghị người dân không chia sẻ, phát tán đường link đánh bạc, không cho mượn, cho thuê tài khoản ngân hàng, ví điện tử, số điện thoại, căn cước công dân để phục vụ các giao dịch bất minh. Mọi hành vi tiếp tay, che giấu, môi giới, quảng cáo, tổ chức hoặc tham gia đánh bạc trên không gian mạng đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phạm Thủy – Huy Lê

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn