Độc lạ căn nhà ‘lọt thỏm’ giữa Vành đai 2,5 và khu Cao Xà Lá

Những ngày gần đây, hình ảnh một căn nhà nằm “lọt thỏm” giữa khu vực giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Đường Vành đai 2.5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Căn nhà còn sót lại giữa khu vực giải phóng mặt bằng dự án Đường Vành đai 2.5 thu hút sự chú ý bởi vị trí đặc biệt.

Từ xa, căn nhà nổi bật giữa khoảng đất rộng đã được san gạt để phục vụ thi công dự án. Phía trước là đại công trường Đường Vành đai 2.5 với đất đá, máy móc và phương tiện hoạt động liên tục, phía sau là khu đất thuộc khu vực Cao Xà Lá đang được thi công, cải tạo và triển khai các dự án mới.

Khu vực phía trước đang được san gạt, máy móc hoạt động liên tục để phục vụ thi công tuyến đường.

Sự đối lập giữa một bên là công trường đang thi công và một bên là khu đất đô thị hóa dở dang khiến căn nhà trở thành điểm gây tò mò khi đi qua khu vực này.

Toàn cảnh xung quanh chủ yếu là nền đất sau phá dỡ, gạch đá ngổn ngang giữa quá trình giải phóng mặt bằng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, phần lớn các hộ dân trong khu vực đã được di dời và công trình cũ đã được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án. Toàn bộ khu vực hiện chủ yếu là nền đất sau phá dỡ, gạch đá ngổn ngang, máy móc đang san gạt mặt bằng.

Phần chân công trình được che chắn và gia cố tạm thời trong quá trình xử lý, cải tạo.

Căn nhà này nằm trong diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Vành đai 2,5. Trước đây, công trình có diện tích gần 90 m². Sau khi thu hồi đất để phục vụ thi công, phần diện tích còn lại chỉ khoảng hơn 20 m² cùng một phần đất phía sau.

Phía sau căn nhà là khu đất thuộc khu vực Cao Xà Lá đang được triển khai các dự án đô thị mới.

Việc bị cắt xén khiến kiến trúc ban đầu không còn nguyên vẹn, thay đổi đáng kể hình dáng công trình so với trước đây. Trong bối cảnh xung quanh đã được giải phóng mặt bằng gần như toàn bộ, căn nhà trở nên nổi bật giữa khu vực đang thi công.

Một số người dân đi qua khu vực cho biết hình ảnh căn nhà tạo cảm giác lạ mắt khi đặt trong tổng thể công trường rộng lớn, nơi hầu như không còn nhà dân sinh sống.

Nhiều căn nhà xung quanh đã được tháo dỡ, chỉ còn lại một số hạng mục dang dở giữa công trường.

Theo kế hoạch, phần công trình còn lại sẽ tiếp tục được xử lý để phục vụ việc hoàn thiện tuyến đường, đảm bảo an toàn thi công và đồng bộ hạ tầng khu vực.

Dự án đường Nguyễn Trãi - Đầm Hồng là một đoạn thuộc tuyến Vành đai 2,5 của Hà Nội, có vai trò kết nối giao thông khu vực phía Tây Nam Thủ đô. Công trình có quy mô mặt cắt 40 m và được triển khai đồng bộ nhiều hạng mục hạ tầng.

Hiện khu vực này vẫn đang trong giai đoạn thi công, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các hạng mục theo kế hoạch.

Tác giả: Thúy Hồng

Nguồn tin: kienthuc.net.vn