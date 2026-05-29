Campuchia tuyên án 6 người Trung Quốc tra tấn, sát hại sinh viên Hàn Quốc

Tòa án tỉnh Kampot ngày 27/5 kết tội giết người kèm hành vi tra tấn tàn ác, lừa đảo có tổ chức đối với 6 công dân Trung Quốc trong độ tuổi 30 đến 54 gồm Jin Tian Long, Yin Song Wan, Li Guang Hao, Li Xing Peng, Liu Haoxing và Zhu Renzhe.

Nạn nhân bị nhóm người này sát hại là Park Min-ho, sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi. Do Campuchia không áp dụng án tử hình, tòa tuyên án chung thân đối với toàn bộ 6 bị cáo.

Tháng 8/2025, giới chức tìm thấy thi thể của Park Min-ho trong một xe bán tải gần núi Bokor, tỉnh Kampot. Khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân bị tra tấn đến chết sau khi bị đưa vào một khu phức hợp lừa đảo trực tuyến trên núi Bokor.

Cái chết của Park làm dấy lên làn sóng phẫn nộ tại Hàn Quốc, khiến Seoul tăng sức ép ngoại giao, yêu cầu Phnom Penh trấn áp các đường dây lừa đảo liên quan.

Ba trong số các bị cáo Trung Quốc trong vụ tra tấn, sát hại sinh viên Hàn Quốc tại núi Bokor năm 2025. Ảnh: Khmer Times

Tại Đông Nam Á, tội phạm mạng phát triển mạnh ở Campuchia và Myanmar, nơi nhiều sòng bạc biến tướng thành trung tâm lừa đảo trực tuyến. Các đường dây này thường dụ dỗ người nước ngoài bằng lời mời "việc nhẹ lương cao", sau đó ép họ tham gia lừa đảo tình cảm, tiền số trong điều kiện làm việc gần như nô lệ, thu lợi lớn từ nạn nhân trên khắp thế giới.

Campuchia đã tăng tốc truy quét các trung tâm lừa đảo trực tuyến trong năm nay. Hồi tháng 1, nước này dẫn độ sang Trung Quốc Chen Zhi, nhà sáng lập Prince Holding Group, người bị cáo buộc cầm đầu mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền. Mỹ trước đó truy tố Chen với cáo buộc tương tự.

Tường thép bên ngoài khu phức hợp ở Công viên Núi Bokor. Ảnh: SBS

Tháng 3, quốc hội Campuchia thông qua luật nhắm vào các đường dây lừa đảo trực tuyến, với mức án cao nhất là tù chung thân. Theo Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến, từ tháng 1/2025 đến tháng 5/2026, Campuchia đã trục xuất 18.864 người thuộc 33 quốc tịch và truy tố 1.458 người.

Tác giả: Đức Trung

Nguồn tin: vnexpress.net