Chu Thanh Huyền diện bikini sexy đi biển nhưng màu da mặt và cổ cực lệch tông mới gây bàn tán

Mỗi khi hè về, đường đua bikini của dàn WAGs Việt lại trở nên nóng hơn bao giờ hết. Mới đây, Chu Thanh Huyền - bà xã của cầu thủ Nguyễn Quang Hải - đã nhanh chóng giật "spotlight" khi chia sẻ những khoảnh khắc thả dáng trong chuyến nghỉ dưỡng của gia đình. Diện bộ bikini ôm sát quyến rũ khoe trọn đôi chân dài thẳng tắp, vóc dáng thon gọn, nuột nà dù đã trải qua sinh nở, cô nàng khiến không ít người phải trầm trồ ngưỡng mộ. Thế nhưng, điều chiếm trọn sự bàn tán của cư dân mạng lại nằm ở một chi tiết "dở khóc dở cười" trên gương mặt của hot girl sinh năm 2000.

Chu Thanh Huyền gây bàn tán vì cách làm đẹp khi đi tắm biển

Trong những khung hình cận cảnh, người hâm mộ nhanh chóng phát hiện ra sự bất đối xứng rõ rệt giữa màu da mặt và da cổ của Chu Thanh Huyền. Gương mặt của nàng WAG được phủ một lớp kem chống nắng nâng tông trắng cực dày, tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ với vùng da cổ và body bên dưới. Dưới ánh nắng chói chang của vùng biển nhiệt đới, lỗi lệch tông này càng lộ rõ mồn một trước ống kính.

Ngay lập tức, hình ảnh này đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao. Nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận trêu đùa hài hước về layout "mặt một nơi, cổ một nẻo" của cô nàng. Một số ý kiến cho rằng có lẽ vì quá mải mê dặm kem chống nắng để bảo vệ da mặt trước cái nắng gay gắt mà Chu Thanh Huyền đã lỡ tay "quá đà", hoặc vô tình quên mất việc phải thoa đều cho cả vùng cổ và cơ thể.

Vóc dáng của bà xã Quang Hải gây chú ý.

Bên cạnh những lời trêu chọc vui vẻ, không ít hội chị em lại tỏ ra đồng cảm sâu sắc với bà xã Quang Hải. Nhiều bình luận lên tiếng bênh vực, cho rằng đây điều rất dễ gặp phải khi đi biển, đặc biệt là khi sử dụng các dòng kem chống nắng vật lý có độ nâng tông cao để chống chọi với tia UV. Dù có một chút điểm trừ về mặt thẩm mỹ, nhưng không thể phủ nhận độ tự tin, rạng rỡ của Chu Thanh Huyền bên cạnh chồng con vẫn giúp cô ghi điểm trong mắt người hâm mộ.

Tác giả: Tú Tú

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn