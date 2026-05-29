Bùi Tiến Dụng trở thành đồng đội của Công Phượng

Bùi Tiến Dụng đạt thỏa thuận gia nhập CLB Đồng Nai mùa tới. Ảnh: Mai Hương

CLB Đồng Nai đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé lên V.League 2026/27. Thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng dẫn đầu bảng với 47 điểm sau 20 trận và nắm quyền tự quyết trong tay. Vòng 21, họ gặp Long An – đội đang xếp áp chót bảng xếp hạng. Đây là cơ hội để Đồng Nai vô địch sớm một vòng, đồng thời chính thức giành vé thăng hạng trực tiếp.

Với cục diện như vậy, CLB Đồng Nai sớm có tính toán nhân sự cho mùa giải sau. Hiện tại, đội hình CLB Đồng Nai đang sở hữu nhiều ngôi sao có kinh nghiệm, từng thi đấu ở V.League như Xuân Trường, Công Phượng, Minh Vương, Thanh Bình, Huỳnh Tấn Sinh, Sầm Ngọc Đức… Tuy nhiên, để đảm bảm cho sự ổn định ở hàng phòng ngự khi lên V.League, CLB Đồng Nai cần bổ sung thêm những nhân tố chất lượng.

Đại diện bóng đá Đông Nam Bộ đạt thỏa thuận với trung vệ Bùi Tiến Dụng. Cầu thủ quê Thanh Hóa trưởng thành từ lò đào tạo PVF, từng được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng của bóng đá Việt Nam. Anh ra mắt V.League cách đây 10 năm trong màu áo Than Quảng Ninh, sau đó khoác áo Đà Nẵng, Công an Hà Nội và Hải Phòng. Dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm, Tiến Dụng trở thành nhân tố chủ lực ở hàng thủ Hải Phòng.

Trong sự nghiệp, cầu thủ sinh năm 1998 đã sở hữu nhiều danh hiệu ở đấu trường quốc nội. Anh từng cùng Than Quảng Ninh đoạt Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia năm 2016. Năm 2023, Tiến Dụng cùng CLB Công an Hà Nội lên ngôi vô địch V.League ngay mùa đầu thăng hạng. Những trải nghiệm thi đấu đỉnh cao giúp Tiến Dụng tích lũy bản lĩnh và sự lì lợm, đây là yếu tố mà CLB Đồng Nai rất cần khi thi đấu ở môi trường khắc nghiệt như V.League.

Tiến Dụng được kỳ vọng sẽ giúp hàng thủ của CLB Đồng Nai đứng vững trước sự khắc nghiệt của V.League. Ảnh: Mai Hương

Để có được chữ ký của trung vệ này, CLB Đồng Nai được cho là phải chi ra một con số rất lớn. Ở đội bóng mới, mức lương Tiến Dụng nhận có thể vượt xa con số khoảng 2 tỷ đồng mỗi mùa mà anh từng nhận tại Hải Phòng.

Hiện đội bóng này cũng theo đuổi hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy, cựu sao HAGL đang thi đấu cho Nam Định, đồng thời nhắm thêm 1 thủ môn để thay cho Bùi Tấn Trường tuổi đã lớn.

Ở chiều ngược lại, lực lượng của Hải Phòng sẽ biến động đáng kể khi V.League 2025/26 hạ màn. Sau Bùi Tiến Dụng, đội bóng đất cảng có thể tiếp tục chia tay một loạt trụ cột như Nguyễn Hữu Sơn, Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu cùng một số cái tên khác. HLV Chu Đình Nghiêm đã nói lời chia tay sân Lạch Tray để chuyển sang dẫn dắt Ninh Bình kể từ vòng 25.

Tác giả: Hương Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn