Chủ trung tâm 'năn nỉ' nhóm thợ xây vào nằm nghỉ giữa trưa 40 độ C

Nhóm thợ xây có chỗ nghỉ trưa mát mẻ trong trung tâm của chị Đức.

Trưa 28/5, thành phố Huế tiếp diễn nắng nóng gay gắt những ngày qua, nhiệt độ cao nhất lên tới 39-40 độ C.

Trái ngược với cái nắng cháy da bên ngoài trời, trong khu sinh hoạt chung mát mẻ của trung tâm ngoại ngữ ở phường Thuận Hóa, một nhóm thợ xây thoải mái nằm nghỉ ngơi sau buổi sáng làm việc vất vả.

Cả nhóm đến theo lời mời của chị Trần Thị Mỹ Đức, chủ trung tâm, để có chỗ nghỉ trưa, tránh cái nóng bên ngoài. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Đức cho biết nhóm thợ, phần lớn ở độ tuổi 50-60, xây nhà cho một gia đình gần đó khoảng 10 ngày nay.

Vì gia đình chủ nhà ở xa, không thể quan tâm sắp xếp chỗ nghỉ, nhóm thợ chủ yếu tự tìm chỗ nghỉ trưa dưới bóng cây gần trung tâm trước khi bắt đầu ca làm việc chiều. Tuy nhiên, cái nóng khắc nghiệt những ngày qua khiến nhóm thợ chật vật.

Chứng kiến cảnh tượng đó, chị Đức thương cảm, ngỏ lời mời mọi người vào trung tâm nằm nghỉ vài ngày nay.

"Ban đầu họ từ chối, sau chỉ dám nghỉ trong chỗ gửi xe ở tầng 1 của trung tâm. Họ nói ngại vào khu dạy học vì sợ quần áo bẩn dính bụi ra sàn, lo ngại nếu lỡ xảy ra mất mát hay ảnh hưởng việc giảng dạy. Tôi phải năn nỉ mãi, nói rằng ở trong lớp chỉ có sách vở, không có đồ dùng đáng giá nên mọi người cứ thoải mái sử dụng, họ mới đồng ý", chị Đức kể.

Chị Đức thường tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ học sinh sinh viên khó khăn.

Chị Đức cho biết thêm trung tâm vào buổi trưa và chiều không có lớp, nhân viên cũng về nhà nghỉ nên không gian luôn trống. Ngoài chỗ nằm, chị cũng mời nhóm thợ thoải mái sử dụng quạt, nhà vệ sinh hay uống nước nếu có nhu cầu.

"Tôi biết họ đều sống cách đó khoảng 20-25 km nên không thể về nhà. Phần lớn cũng đã có tuổi, còn phải vất vả làm việc nên tôi cũng mong có thể giúp đỡ phần nào", chị Đức bày tỏ, cho biết sẵn sàng để nhóm thợ sử dụng không gian miễn phí đến khi nào công trình hoàn thiện.

Không chỉ giúp đỡ nhóm thợ xây trong đợt nắng nóng, chị Mỹ Đức cũng là người thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Vào các đợt lũ lụt năm 2024, 2025, chị từng mở cửa trung tâm đón hàng chục sinh viên có nhà trọ bị ngập đến tá túc, tài trợ thực phẩm trong suốt thời gian các em lưu trú.

Bên cạnh đó, chị và trung tâm cũng thường tổ chức các chương trình thiện nguyện, nấu ăn hoặc tặng quà cho hàng trăm học sinh nghèo. Hiện, chị cũng đang triển khai tặng quà cho học sinh nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

"Tôi luôn muốn có thể giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Nhiều khi nhận lại những lời cảm ơn, nụ cười của mọi người là tôi thấy vui rồi", chị chia sẻ.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: znews.vn