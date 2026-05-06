Cô gái Trung Quốc gây sốt sau khi giảm 21,5 kg trong 4 tháng

Cô gái, có biệt danh Đào Tử, sống tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) kể cô từng nặng 64 kg trong khi cao 1,56 m. Sau hành trình giảm 21,5 kg thành công vào năm 2025, cô hiện duy trì mức cân nặng 42,5 kg.

Cô gái cho biết bản thân quyết định giảm cân vì được một người bạn thân nói nếu gầy đi, trông cô sẽ giống diễn viên Dương Mịch - một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc, sở hữu thân hình mảnh mai, theo South China Morning Post.

Đào Tử chia sẻ trước khi giảm cân, bụng cô “giống như một quả bóng” và lưng “giống lưng gấu”. Cô cũng có nọng cằm. Trong quá trình giảm cân, cô kiên trì tập luyện và áp dụng chế độ ăn uống nhạt.

“Tôi phải bỏ trà sữa. Tôi đã nhiều lần bật khóc khi nghĩ rằng không thể ăn những món mình thích”, cô nói trong một video.

Đào Tử trước và sau khi giảm 21,5 kg. Ảnh: Douyin.

Nỗ lực của cô đã được đền đáp. Sau khi gầy đi, cô thích chụp ảnh bản thân hơn và tự tin hơn rất nhiều. Câu chuyện cũng nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Cô ấy thực sự trông giống Dương Mịch. Tôi ngưỡng mộ sự kiên trì đó”, một người bình luận.

Những câu chuyện giảm cân cũng thường xuyên thu hút sự chú ý tại Trung Quốc, nhưng đôi khi đi kèm những rủi ro.

Đầu năm nay, một phụ nữ 26 tuổi, cũng ở Chiết Giang, đã giảm 15 kg trong hai tháng để trở thành “phù dâu xinh đẹp” trong đám cưới bạn, nhưng sau đó được chẩn đoán mắc tiểu đường. Trong khi đó, một người đàn ông 31 tuổi ở Chiết Giang giảm 35 kg trong 7 tháng lại gặp rối loạn giấc ngủ và tiểu tiện thường xuyên.

Các bác sĩ cảnh báo không nên áp dụng những phương pháp giảm cân cực đoan.

“Mỗi tuần giảm từ 0,5 kg đến 1 kg là mức an toàn và khoa học. Việc theo đuổi giảm cân nhanh thực chất là đánh đổi sức khỏe để lấy thay đổi ngoại hình ngắn hạn”, một bác sĩ tại Bệnh viện quận Fenghua (thành phố Ninh Ba) cho biết.

Đào Tử (phải) được nhận xét thực sự giống diễn viên Dương Mịch sau khi giảm cân. Ảnh: Douyin, @yangmimimi912.

Tác giả: Mai An

