5 loại nước những ngày nắng đỉnh điểm uống vào vừa giải khát, vừa tránh tăng cân

Nước dừa tươi

Nước dừa tươi từ lâu đã được xem là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta trong những ngày hè đổ lửa nhờ hương vị thanh mát, ngọt dịu tự nhiên. Loại nước này chứa rất nhiều các chất điện giải thiết yếu như kali, natri, magie, giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi năng lượng và cân bằng lại lượng nước đã mất đi qua tuyến mồ hôi.

Đặc biệt, nước dừa tươi chứa ít calo và có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp bạn giải khát thả ga mà chẳng cần bận tâm về cân nặng.

5 loại nước tốt nhất trong mùa hè không lo tăng cân, béo phì mà bạn có thể dễ dàng tự làm tại nhà.

Nước ép dưa hấu nguyên chất

Dưa hấu là loại trái cây đặc trưng của mùa hè với thành phần chứa đến hơn 92% là nước, giúp bổ sung độ ẩm tức thì cho làn da và các cơ quan nội tạng của bạn. Khi ép dưa hấu lấy nước uống, bạn sẽ nhận được một lượng lớn lycopene - một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Nhờ vị ngọt thanh tự nhiên có sẵn trong quả, bạn hoàn toàn không cần cho thêm bất kỳ thìa đường nào vào ly nước ép mà vẫn có được một thức uống thơm ngon, bổ dưỡng và cực kỳ ít năng lượng.

Trà xanh

Trà xanh thêm đá đá là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai vừa muốn giải nhiệt mùa hè, vừa muốn chủ động đốt cháy lượng mỡ thừa đáng ghét tích tụ trong cơ thể. Trong lá trà xanh có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa EGCG (Epigallocatechin gallate) vô cùng dồi dào, có khả năng kích thích hệ tiêu hóa hoạt động mạnh mẽ và tăng cường tốc độ đốt cháy calorie lên gấp nhiều lần.

Thưởng thức một ly trà xanh mát lạnh vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều không chỉ giúp bạn tỉnh táo làm việc mà còn hỗ trợ duy trì vóc dáng thon gọn một cách vô cùng tự nhiên.

Nước chanh bạc hà

Sự kết hợp giữa chanh và lá bạc hà đang trở thành xu hướng chăm sóc sức khỏe và làm đẹp vóc dáng được hàng triệu người ưa chuộng trong những năm gần đây. Chanh rất giàu Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch trong khi bạc hà mang lại cảm giác mát lạnh, sảng khoái và hỗ trợ tiêu hóa rất tốt.

Loại nước này giúp thanh lọc cơ thể, đào thải các độc tố tích tụ lâu ngày ra ngoài và ngăn chặn cảm giác thèm ăn vặt một cách hiệu quả trong mùa nóng.

Sinh tố cam xoài giàu protein

Không chỉ dừng lại ở một món tráng miệng thơm ngon, sinh tố cam xoài mang lại khả năng chống oxy hóa tuyệt vời, kích thích cơ thể sản sinh collagen tự nhiên để nuôi dưỡng làn da luôn căng mịn, hồng hào và có đủ sức mạnh để chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường hay tia UV.

Ngoài ra, lượng chất xơ hòa tan có sẵn trong xoài còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, giúp bạn duy trì một cơ thể nhẹ nhàng, tràn đầy sức sống mà không phải lo lắng về hàm lượng calo dư thừa.

Lưu ý quan trọng khi uống nước trong mùa hè để tránh tăng cân

Để các loại thức uống trên phát huy tối đa công dụng giải nhiệt và giảm cân, nguyên tắc cốt lõi là bạn tuyệt đối không được thêm đường cát, sữa đặc hay các loại siro tạo ngọt vào quá trình chế biến.

Bên cạnh đó, dù là những loại nước tốt cho sức khỏe nhưng bạn cũng cần uống một lượng vừa phải, chia đều thành nhiều ngụm nhỏ trong ngày chứ không nên uống quá nhiều một lúc gây áp lực lên hệ bài tiết.

Cuối cùng, bạn hãy hạn chế tối đa việc uống nước quá lạnh hoặc cho quá nhiều đá viên vào thức uống vì điều này có thể gây kích ứng cổ họng, làm chậm quá trình tiêu hóa và gây co thắt mạch máu dạ dày.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: Báo VOV