Gia chủ mời 20 công nhân vào nhà nằm điều hòa giữa nắng nóng 40 độ C

Khoảng một tuần nay, trước cửa nhà chị Hạnh (Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh), một nhóm công nhân liên tục thi công tuyến đường trong khu vực ngõ xóm.

Trưa 27/5, giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, vợ chồng chị thấy gần 20 công nhân đang nghỉ trưa ngoài trời nên quyết định mời tất cả vào nhà nghỉ ngơi.

"Tôi thấy báo nhiệt độ ngoài trời khoảng gần 40 độ C, nhìn ai cũng mệt mỏi. Buổi trưa lại là lúc nắng nóng đỉnh điểm nên tôi và chồng quyết định mời mọi người vào nhà nằm nghỉ cho mát", chị Hạnh chia sẻ.

Nhóm công nhân nghỉ trưa trong nhà chị Hạnh vào ngày 27/5.

Theo chị, phòng khách khá rộng nên hai vợ chồng tranh thủ dọn dẹp sạch sẽ, mở cả 2 điều hòa để mọi người nằm nghỉ. Các công nhân nằm kín sàn nhà từ khoảng 11h30 tới gần 14h chiều.

"Tôi chỉ nghĩ trời nóng như vậy nếu họ có thêm chỗ nghỉ để lấy sức làm việc cho buổi chiều thì cơ thể cũng được phục hồi hơn", chị nói thêm.

Chị Hạnh cho biết bản thân khá bất ngờ khi câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người.

Chị cũng cho biết sáng nay, nhóm công nhân vẫn tiếp tục làm việc gần khu vực nhà chị, tuy nhiên tới trưa đã di chuyển sang xóm khác vì đoạn đường trước nhà chị đã hoàn thiện.

Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện của chị Hạnh thu hút gần 30.000 lượt yêu thích cùng hàng nghìn bình luận, chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước hành động giản dị nhưng ý nghĩa của cặp vợ chồng giữa thời tiết khắc nghiệt.

Cư dân mạng để lại bình luận: "Trời nóng nhìn thôi đã thấy mệt, đọc xong thấy ấm lòng thật sự", "Người tốt vẫn còn nhiều lắm, cảm kích hai vợ chồng chị rất nhiều".

