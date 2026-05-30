3 đối tượng giả danh cảnh sát hình sự, chặn xe người đi đường rồi ép đưa tiền

Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.HCM cho biết vừa phối hợp cùng Công an phường An Khánh tạm giữ nhóm đối tượng chuyên giả danh Cảnh sát hình sự để chiếm đoạt tài sản.

3 đối tượng khi bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 28/5, Công an phường An Khánh tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị một nhóm đối tượng giả danh lực lượng cảnh sát hình sự chặn xe, kiểm tra giấy tờ rồi chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo, nhóm gồm 3 đối tượng đi trên 2 xe máy, tiếp cận nạn nhân khi đang lưu thông trên đường. Các đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu nạn nhân xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra.

Sau đó, nhóm này đe dọa, yêu cầu nạn nhân đưa tiền để "bỏ qua", rồi trả lại giấy tờ và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Vào cuộc điều tra, lực lượng công an nhanh chóng khoanh vùng, xác định vị trí và đưa 3 đối tượng gồm: Ngô Thanh Tuấn (SN 2001, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây), Nguyễn Hoàng Minh Nhật (SN 2008) và Trần Quốc Thảo (SN 2004, cùng ngụ phường Cát Lái) về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi "săn mồi". Khoảng 18h ngày 27/5, cả ba đi trên 2 xe máy, chọn những thanh niên đi một mình để áp sát, ép dừng xe.