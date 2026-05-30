3 đối tượng giả danh cảnh sát hình sự, chặn xe người đi đường rồi ép đưa tiền

Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.HCM cho biết vừa phối hợp cùng Công an phường An Khánh tạm giữ nhóm đối tượng chuyên giả danh Cảnh sát hình sự để chiếm đoạt tài sản.
3 đối tượng khi bị bắt giữ.
Trước đó, ngày 28/5, Công an phường An Khánh tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị một nhóm đối tượng giả danh lực lượng cảnh sát hình sự chặn xe, kiểm tra giấy tờ rồi chiếm đoạt tài sản.
Theo trình báo, nhóm gồm 3 đối tượng đi trên 2 xe máy, tiếp cận nạn nhân khi đang lưu thông trên đường. Các đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu nạn nhân xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra.
Sau đó, nhóm này đe dọa, yêu cầu nạn nhân đưa tiền để "bỏ qua", rồi trả lại giấy tờ và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.
Vào cuộc điều tra, lực lượng công an nhanh chóng khoanh vùng, xác định vị trí và đưa 3 đối tượng gồm: Ngô Thanh Tuấn (SN 2001, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây), Nguyễn Hoàng Minh Nhật (SN 2008) và Trần Quốc Thảo (SN 2004, cùng ngụ phường Cát Lái) về trụ sở làm việc.
Sau đó, nhóm này tự xưng là cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ, yêu cầu người bị hại xuất trình giấy tờ. Sau khi cầm giấy tờ, các đối tượng liên tục hù dọa, ép người bị hại phải đưa tiền để "bỏ qua" vi phạm rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Công an phường An Khánh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tác giả: Hải Vân (t/h theo Báo Xây dựng, VietNamnet)
Nguồn tin: nguoiduatin.vn