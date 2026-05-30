Sơ kết 02 năm triển khai quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh

Toàn cảnh hội nghị

Trong 02 năm triển khai thực hiện Quy chế, lực lượng Công an và hội Cựu CAND các cấp trong tỉnh đã phối hợp làm tốt việc nắm tình hình dư luận Nhân dân, nhất là trước, trong và sau các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương như chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp… Công an các xã, phường phối hợp triển khai các mặt công tác, phát huy hiệu quả vai trò “tai mắt của Nhân dân” của hội viên hội Cựu CAND tại cơ sở đạt được nhiều kết quả tích cực. Với kinh nghiệm và nền tảng kiến thức nghiệp vụ, hội viên hội Cựu CAND đã kịp thời nắm bắt, cung cấp thông tin cho lực lương Công an chính quy giải quyết hàng chục vụ việc, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Phối hợp triển khai hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc, xấu độc trên không gian mạng; định hướng dư luận góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Thời gian qua, việc chỉ đạo quán triệt, triển khai Quy chế phối hợp bảo đảm kịp thời, hiệu quả, sâu sát, trách nhiệm; việc cụ thể hóa nội dung phối hợp được triển khai đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, bám sát chức năng, nhiệm vụ của các bên, phù hợp với tình hình thực tiễn tại từng đơn vị, địa phương. Thông qua phối hợp, hội Cựu CAND các cấp thực sự phát huy được kinh nghiệm công tác, kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở; mối liên hệ giữa lực lượng Công an và hội Cựu CAND các cấp ngày càng củng cố, tạo sự đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống, uy tín của lực lượng CAND. Thông qua thực hiện quy chế, Công an tỉnh và Hội Cựu CAND tỉnh triển khai đầy đủ, hiệu quả chế độ, chính sách, kịp thời thăm hỏi, động viên hội viên, qua đó tạo động lực để hội viên tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những cống hiến, đóng góp, hỗ trợ to lớn của Hội Cựu CAND tỉnh trong bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND thời gian qua. Để hoạt động phối hợp trong thời gian tới bảo đảm thực chất, hiệu quả hơn, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị nâng cao hiệu quả mô hình “Cựu Công an nhân dân tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự” ở cơ sở, trong đó, yêu cầu việc xây dựng mô hình phải căn cứ đặc điểm tình hình địa bàn, điều kiện của địa phương... Đặc biệt, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị, hội Cựu CAND cấp xã cần tích cực tham gia hệ thống chính trị cơ sở; tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và quản lý nhà nước về an ninh trật tự; xây dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Cựu CAND.

Tác giả: Quỳnh Trang - Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn