Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh triển khai ưu đãi cắt amidan, nạo VA bằng dao Plasma cho trẻ em và người lớn

Dao Plasma – công nghệ hiện đại trong điều trị Tai Mũi Họng

Hiện nay, phương pháp cắt amidan, nạo VA bằng dao Plasma đang được nhiều phụ huynh lựa chọn nhờ những ưu điểm vượt trội như:

Ít đau

Hạn chế chảy máu

Thời gian thực hiện nhanh

Phục hồi sớm

Giảm tổn thương mô lành xung quanh

Tại Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, hệ thống Plasma hiện đại được triển khai cùng đội ngũ bác sĩ Tai Mũi Họng giàu kinh nghiệm, giúp quá trình điều trị diễn ra an toàn và hiệu quả hơn cho người bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, mùa hè là thời điểm phù hợp để nhiều gia đình chủ động cho trẻ thăm khám và xử lý các bệnh lý amidan, VA kéo dài nhằm hạn chế ảnh hưởng đến học tập, giấc ngủ và sức khỏe hô hấp.

Chủ động điều trị sớm để tránh biến chứng

Amidan và VA quá phát kéo dài có thể gây ra nhiều triệu chứng như:

Ngủ ngáy

Viêm họng tái phát nhiều lần

Khó thở

Sốt kéo dài

Ăn uống kém

Ảnh hưởng phát triển thể chất ở trẻ

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên đưa trẻ đi thăm khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường để được tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.



Tri ân khách hàng, Bệnh viện đa khoa TTH Vinh gửi tặng chương trình ưu đãi nhằm giúp khách hàng tối ưu chi phí khi thực hiện dịch vụ tại bệnh viện. Giảm ngay 500.000 đồng đến 1 triệu đồng khi thực hiện dịch vụ cắt amidan hoặc nạo VA bằng dao plasma, đặc biệt tặng ngay một gấu bông xinh xắn cho bé yêu và giấy chứng nhận “Chiến binh dũng cảm” ngay sau phẫu thuật.

Thời gian áp dụng chương trình: Từ ngày 10/05/2026 đến 31/07/2026 Chương trình tặng gấu bông áp dụng từ 10/05/2026 đến hết 20/06/2026 Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh Số 105 Lý Thường Kiệt, P.Thành Vinh, Nghệ An

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn