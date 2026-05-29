Cháy tiệm rửa xe, lửa bốc cao kèm nhiều tiếng nổ

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin từ UBND phường Việt Hưng, khoảng 17h30 cùng ngày, người dân phát hiện khói và lửa bốc lên từ tiệm rửa xe tại số 234 đường Giếng Đáy. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan rộng, tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, trong quá trình cháy liên tục xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân khu vực xung quanh hoảng hốt. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ được huy động để triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn không cho đám cháy lan sang các công trình lân cận.

Sau khoảng 20 phút nỗ lực khống chế, đám cháy cơ bản được dập tắt, không để xảy ra cháy lan trên diện rộng.

Theo lãnh đạo UBND phường Việt Hưng, bên trong tiệm rửa xe có chứa nhiều can xăng phục vụ hoạt động kinh doanh. Đây được cho là nguyên nhân khiến ngọn lửa bùng phát mạnh, kèm theo nhiều tiếng nổ và gây thiệt hại đáng kể về tài sản.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trang Vân

Nguồn tin: congly.vn