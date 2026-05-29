Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2026

Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đơn vị có liên quan.

Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ hai) dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6 và Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh giữa năm 2026.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bùi Duy Sơn báo cáo công tác chuẩn bị các kỳ họp

Theo báo cáo của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, dự kiến kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh giữa năm 2026 tổ chức trong 02 ngày (09 - 10/7/2026). Kỳ họp dự kiến xem xét thông qua 24 báo cáo, 31 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cho biết, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp với các Ban HĐND tỉnh rà soát lại các Nghị quyết HĐND đã ban hành

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi cho ý kiến về thời gian, nội dung của các Kỳ họp HĐND tỉnh

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Cao Tiến Trung đề nghị bổ sung thêm một số nội dung dự thảo Nghị quyết vào các kỳ họp

Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ hai) được tổ chức trong 01 buổi, dự kiến tổ chức vào chiều ngày 08/6/2026 (thứ Hai). Kỳ họp sẽ cho ý kiến 09 Nghị quyết, trong đó có 02 Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình và 07 Nghị quyết do UBND tỉnh trình.

Tiếp đó, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026 – 2031; phân công nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đề án của HĐND tỉnh; phối hợp điều hòa chương trình giám sát, khảo sát năm 2026 của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh đề nghị tập trung thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động của HĐND các cấp; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu “Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh” đề ra; đồng thời đề nghị UBND tỉnh rà soát lại các Nghị quyết đã ban hành trong các nhiệm kỳ trước

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh Khóa XVIII đã ban hành và thực hiện “Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh” đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, hoạt động của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, thực chất, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Mặc dù vậy, hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, vai trò, trách nhiệm của HĐND cấp xã ngày càng lớn, đòi hỏi HĐND các cấp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và sát thực tiễn hơn. Đồng thời, yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hiện đại hóa hoạt động của cơ quan dân cử các cấp.

Bên cạnh đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX xác định mục tiêu đến năm 2030 đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ; trong đó xác định hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển. Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND các cấp cần tiếp tục nâng cao chất lượng quyết nghị, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương nhằm góp phần khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, việc hệ thống pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của HĐND có nhiều thay đổi cũng đòi hỏi phải được nghiên cứu, cụ thể hóa và triển khai đồng bộ trong thực tiễn.

Từ việc đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong thời gian qua, Đề án đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2026 - 2031: Hoàn thiện Quy chế làm việc của HĐND, phân công nhiệm vụ trong các cơ quan của HĐND; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho đại biểu.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp HĐND theo hướng chủ động, khoa học, hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong công tác chuẩn bị, điều hành, quản lý tài liệu và tổ chức kỳ họp; bảo đảm các nội dung trình kỳ họp đúng quy định, đúng tiến độ, nâng cao chất lượng thảo luận, quyết nghị của HĐND các cấp.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND theo hướng chủ động, chặt chẽ, sát thực tiễn; tăng cường phối hợp, khảo sát, lấy ý kiến Nhân dân, nâng cao chất lượng thẩm tra, thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện nhằm phát huy tối đa hiệu quả cơ chế, chính sách và khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện hiệu quả chức năng giám sát; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để giám sát; chú trọng giám sát, theo dõi việc thực hiện kết luận giám sát đã ban hành. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo hướng sâu sát cơ sở, công khai, minh bạch, tăng cường phối hợp giữa các cấp HĐND, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả theo dõi, đôn đốc và giải quyết kiến nghị của cử tri, công dân….

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kết luận

Kết luận phiên họp, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất thời gian tổ chức và nội dung của kỳ họp chuyên đề và Kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các dự thảo Nghị quyết phải chuyển cho cơ quan thẩm tra ít nhất trước 07 ngày để phục vụ công tác thẩm tra theo quy định.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, do yêu cầu giải quyết các nội dung cấp bách nên trong tháng 6/2026, HĐND tỉnh sẽ tổ chức 02 kỳ họp chuyên đề. Kỳ họp chuyên đề tiếp theo dự kiến tổ chức vào ngày 23/6/2026. Đối với các dự thảo Nghị quyết đã nằm trong danh mục nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 nhưng đã được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm điều kiện trình thì có thể chuyển sang xem xét, thông qua tại Kỳ họp chuyên đề ngày 23/6 nhằm giảm tải nội dung cho Kỳ họp thường lệ giữa năm, đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Về Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh căn cứ thời gian tổ chức kỳ họp để chủ động sắp xếp thời gian họp, thông qua các nội dung dự thảo Nghị quyết, bảo đảm tiến độ trình các Ban HĐND tỉnh thẩm tra.

Bên cạnh đó, đề nghị UBND tỉnh phối hợp với HĐND tỉnh tiến hành rà soát các Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành; kịp thời đề xuất bãi bỏ hoặc điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đối với dự thảo Nghị quyết ban hành Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026 – 2031, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung của dự thảo. Đồng thời đề nghị bổ sung nội dung về kiểm soát quyền lực nhà nước đối với bộ máy chính quyền địa phương các cấp; nhấn mạnh vai trò giám sát, kiểm soát quyền lực của HĐND tỉnh. Đây là nội dung quan trọng đã được nhiều tỉnh, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả. Cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh; đồng thời nâng cao hiệu quả quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Về điều hành chương trình giám sát, khảo sát năm 2026 của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với nội dung dự thảo. Trong đó, cần ưu tiên bố trí thời gian giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội trước, sau đó đến Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh. Giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh rà soát, tham mưu nhằm hạn chế tối đa tình trạng chồng chéo về địa điểm, thời gian giám sát, khảo sát. Đồng thời thông báo sớm dự kiến chương trình giám sát, khảo sát năm 2026 để các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động chuẩn bị và phối hợp thực hiện.

Cũng trong chiều nay, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến các nội dung: Đánh giá kết quả hoạt động tháng 5, bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 6/2026 của Thường trực HĐND tỉnh; Báo cáo công tác dân nguyện tháng 5/2026 của Thường trực HĐND tỉnh.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn