Ấn Độ: 12 người tử vong vì rượu giả

Các trường hợp tử vong được báo cáo từ các khu vực gần thành phố Pune của bang Maharashtra, đặc biệt là Phugewadi và Hadapsar. Trong đó, 7 người tại khu vực Phugewadi và 5 người ở Hadapsar.

Ngoài ra còn 3 người được cho là trong tình trạng nguy kịch, đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương.

Thủ hiến Maharashtra, ông Devendra Fadnavis đã ra lệnh điều tra vụ việc để tìm hiểu xem nguyên nhân gây tử vong có phải rượu pha methanol hay không, cũng như xác định những người chịu trách nhiệm. Hiện chưa có báo cáo pháp y và độc chất học.

Cảnh sát đã bắt giữ một số người, được cho là nhà cung cấp loại rượu giả này.

Tác giả: Bích Liên

Nguồn tin: Báo Tin tức