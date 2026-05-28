“Tổng tài” Vbiz độc thân tuổi U40 gây sốt với màn khóa môi vợ đồng nghiệp quá cuồng nhiệt: Sống sang trong biệt thự 7.000m2, mê đồ độc lạ

Ở tuổi U40, Quốc Trường vẫn là một trong những cái tên nổi bật của làng giải trí Việt khi sở hữu cả sự nghiệp nghệ thuật thành công lẫn cuộc sống giàu có đáng ngưỡng mộ. Không chỉ được yêu mến nhờ ngoại hình điển trai, phong độ trẻ trung suốt nhiều năm, nam diễn viên còn khiến công chúng chú ý bởi khối tài sản "không phải dạng vừa" cùng cuộc sống độc thân đầy thú vị.

Sinh năm 1988, Quốc Trường bén duyên với nghệ thuật từ khá sớm sau thời gian hoạt động với vai trò người mẫu. Những năm đầu sự nghiệp, anh góp mặt trong nhiều bộ phim như Quyền Lực Tình Yêu, Cung Đường Tội Lỗi, Ngày Hôm Qua, Chuyện Tình Rừng Ngập Mặn hay Oan Nghiệt... Tuy nhiên, phải đến khi tham gia bộ phim truyền hình Về Nhà Đi Con, tên tuổi Quốc Trường mới thực sự bùng nổ.

Vai diễn Vũ trong "Về Nhà Đi Con" đã giúp nam diễn viên tạo nên cơn sốt mạnh mẽ trên màn ảnh nhỏ. Đây cũng được xem là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Quốc Trường, giúp anh trở thành gương mặt phủ sóng khắp mạng xã hội suốt thời gian dài. Thành công của bộ phim còn mở ra làn sóng diễn viên miền Nam tham gia các dự án giờ vàng của VFC. Sau đó, Quốc Trường tiếp tục ghi dấu ấn qua hàng loạt dự án nổi bật như Gạo Nếp Gạo Tẻ hay Bẫy Ngọt Ngào.

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, Quốc Trường còn được xem là "tổng tài hàng real" của Vbiz nhờ hoạt động kinh doanh phát đạt. Nam diễn viên hiện sở hữu chuỗi cửa hàng mì cay nổi tiếng với nhiều chi nhánh trên khắp cả nước. Nhờ vậy, anh tích lũy được khối tài sản đáng kể, trong đó gây choáng ngợp nhất chính là biệt thự rộng tới 7.000m2. Không gian sống của Quốc Trường được thiết kế như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ với sân vườn rộng lớn, nhiều cây xanh và loạt món đồ độc lạ thể hiện gu thẩm mỹ riêng biệt của nam diễn viên.

Biệt thự mang đậm phong cách tổng tài của nam diễn viên

Dù sở hữu sự nghiệp thành công và cuộc sống đáng mơ ước, Quốc Trường lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Ở tuổi U40, nam diễn viên vẫn độc thân và hiếm khi vướng tin đồn hẹn hò. Điều khiến nhiều người bất ngờ là diện mạo của anh gần như không thay đổi sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật. Quốc Trường vẫn giữ được phong độ trẻ trung, ngoại hình lịch lãm cùng thần thái "tổng tài" quen thuộc.

Nam diễn viên cũng thường xuyên gây ấn tượng với phong cách độc đáo, lạ mắt

Thời gian gần đây, Quốc Trường tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi trở lại màn ảnh với vai Lê An Quân trong bộ phim Ốc Mượn Hồn. Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, cảnh hôn đầy cảm xúc giữa anh và nữ diễn viên Anh Phạm – vợ của Anh Đức – đã nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội.

Trước sự quan tâm của khán giả, Quốc Trường thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân không còn xa lạ với các cảnh nóng hay cảnh tình cảm trên màn ảnh vì gần như dự án nào anh tham gia cũng xuất hiện dạng phân đoạn này. Tuy nhiên, điều khiến anh áp lực hơn chính là việc bạn diễn đã có gia đình.

Nam diễn viên cho biết anh luôn ưu tiên sự chuyên nghiệp để tạo cảm giác an toàn, thoải mái cho bạn diễn. Theo Quốc Trường, ranh giới giữa diễn xuất và những hành động dễ gây hiểu lầm là rất mong manh, vì vậy anh luôn cố gắng giữ sự tinh tế trong cách thể hiện để cả hai phối hợp ăn ý trước ống kính.

Những chia sẻ của Quốc Trường nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cư dân mạng. Không ít khán giả đánh giá cao thái độ làm nghề văn minh, chuyên nghiệp của nam diễn viên khi xử lý các phân đoạn nhạy cảm. Đồng thời, nhiều người cũng dành lời khen cho sự tinh tế và tôn trọng đồng nghiệp của anh trên phim trường.

Về phía Anh Đức, nam diễn viên cũng bày tỏ sự thoải mái khi vợ tham gia cảnh hôn với bạn diễn. Anh cho biết mình tôn trọng tính chất công việc của diễn viên và tin rằng nếu cảnh quay cần thiết cho kịch bản thì nên thực hiện để nhân vật được trọn vẹn nhất.

Tác giả: Trần Lam

Nguồn tin: Phụ nữ mới