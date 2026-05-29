Danh sách đội tuyển Argentina tham dự World Cup 2026

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lionel Scaloni, nhà đương kim vô địch thế giới tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung từng đăng quang tại Qatar năm 2022, với những trụ cột giàu kinh nghiệm trải đều ở cả ba tuyến.

Trong đội hình lần này, thủ thành Emiliano Martinez vẫn là chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ. Hàng phòng ngự quy tụ những gương mặt quen thuộc như Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Tagliafico và Lisandro Martinez.

Ở tuyến giữa, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister tiếp tục đóng vai trò nòng cốt, trong khi hàng công được kỳ vọng sẽ tạo nên sức mạnh với bộ ba Julian Alvarez, Lautaro Martinez và Lionel Messi. Đáng chú ý, Alejandro Garnacho, Franco Mastantuono và Emiliano Buendia không có tên trong danh sách cuối cùng.

World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là lần cuối cùng Lionel Messi góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nếu ra sân, đội trưởng Argentina sẽ thiết lập cột mốc đáng nhớ với lần thứ sáu tham dự World Cup. Tại vòng bảng, Argentina nằm cùng bảng với Algeria, Áo và Jordan, trong đó trận ra quân gặp Algeria sẽ diễn ra ngày 16/6.

