TikToker Võ Hà Linh hối hận vì xăm hình

Hà Linh có hình xăm hoa hồng lớn trên bắp tay.

"Năm nay 35 tuổi, điều hối hận nhất chắc có lẽ là những hình xăm. Cực kỳ hối hận", Võ Hà Linh, TikToker và KOC, nói trong clip đăng trên kênh có 5,6 triệu follow vào ngày 27/5.

Cô giải thích rằng khi mặc đồ đắt đến bao nhiêu, đắp hàng hiệu lên người mà có một hình xăm lớn trên cơ thể vẫn cảm thấy "bị rẻ tiền".

Trong một video trên YouTube cách đây 6 năm, Võ Hà Linh từng tiết lộ về những hình xăm trên cơ thể. Thời điểm đó, cô cho biết có 5 hình xăm, nổi bật là một hình xăm bông sen lớn ở lưng (giữa hai bả vai) và một hình xăm bông hồng lớn ở bắp tay.

"Nếu bây giờ có liệu pháp nào đấy, xóa xăm không để lại sẹo lồi thì mình nghĩ dù đắt đến mấy mình cũng sẽ cố gắng đi xóa", cô nói. Trong clip hơn 1 phút, nữ TikToker liên tục lặp lại từ "hối hận" khi nhắc tới lựa chọn xăm hình trong quá khứ.

KOC triệu fan nói rằng thời trẻ, cô nghĩ rằng hình xăm là "ngầu", trường đại học của cô cũng rất thoải mái trong việc sinh viên theo đuổi cá tính, xăm hình hay nhuộm tóc xanh đỏ rất bình thường.

"Các bạn trẻ ơi, trước khi các bạn để cho người thợ xăm đặt cây kim ấy lên cơ thể mình, vào vị trí nào, diện tích hình ra sao, các bạn có thể xem video này", cô nhắn nhủ.

Võ Hà Linh cũng nhấn mạnh rằng cô hiểu khi nói quan điểm này ra sẽ gây tranh cãi, thậm chí khiến bản thân nhận chỉ trích.

Clip của TikToker quê Nghệ An nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem chỉ sau ít giờ, đồng thời tạo nên luồng tranh cãi. Một số người cho rằng không có gì đáng hối hận, họ xem hình xăm là cách thể hiện cá tính riêng. Trong khi đó, nhiều người đồng tình với quan điểm của Võ Hà Linh, kể về trải nghiệm và cảm xúc tương tự.

"Mình 27 tuổi và điều hối hận của bạn cũng là của mình, 20 tuổi vì hình xăm mình tuột mất cơ hội làm giáo viên, đến 25 tuổi cũng vì hình xăm đó mình tuột mất cơ hội làm một công việc mà có thể nói là rất nhiều người mơ ước", "Mình cũng như vậy, tới giờ nhiều tuổi không dám mặc đồ hở lưng vì ngại", dân mạng bày tỏ.

Các ý kiến cũng chỉ rõ Võ Hà Linh chỉ đang nêu quan điểm cá nhân, và cô hối hận vì có hình xăm lớn, không hề có ý chê bai ai.

Võ Hà Linh (sinh năm 1992) được biết đến là "chiến thần chốt đơn" với hàng triệu người theo dõi khắp các nền tảng mạng xã hội. Cô xây dựng danh tiếng ban đầu với các clip review mỹ phẩm, sau đó thành KOC bán hàng được yêu mến.

Ngày hội siêu sale 6/6 năm 2024, Võ Hà Linh trở thành "chiến thần" đạt doanh số cao nhất Việt Nam với phiên livestream thu về 237 tỷ đồng. Phiên mega live của cô đỉnh điểm có 316.000 mắt xem cùng lúc và chỉ sau 1,5 tiếng đã đạt 90% mục tiêu doanh thu.

Tác giả: Đinh Phạm

