Cô gái trẻ bị bắt vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 29-5, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết Công an phường Thành Vinh vừa bàn giao đối tượng truy nã Lương Thị Tâm (SN 2000, trú tại bản Hòm, xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An) cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lương Thị Tâm bị bắt giữ khi đang lẫn trốn. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Thành Vinh phát hiện Lương Thị Tâm đang lẩn trốn tại tỉnh Phú Thọ.

Tâm là đối tượng bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An truy nã về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an phường Thành Vinh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành vây bắt thành công đối tượng khi đang lẩn trốn tại tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi di lý Lương Thị Tâm về địa phương, Công an phường Thành Vinh hoàn thiện các thủ tục ban đầu và bàn giao đối tượng cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục xử lý, thi hành án theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao động