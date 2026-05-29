Mật phục kiểm tra người đàn ông chở hàng có biểu hiện nghi vấn

Ngày 29-5, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) số 1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, cho biết vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ vận chuyển động vật rừng trái pháp luật với số lượng lớn tại khu vực chân núi Bà Đen.

Đối tượng N.V.V. cùng phương tiện bị lực lượng chức năng dừng kiểm tra. Ảnh: Kiểm lâm Tây Ninh

Theo thông tin ban đầu, lúc 22 giờ ngày 28-5-2026, từ nguồn tin báo của người dân, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 nhanh chóng triển khai lực lượng, lập tổ công tác mật phục tại khu vực ấp Phước Long 2, xã Dương Minh Châu (khu vực ngã 3 Sơn Đình, gần cổng sau núi Bà Đen).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ông N.V.V. (SN 1973, ngụ ấp Tân Lâm, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe mô tô hiệu Sirius kéo theo thùng lôi có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tang vật 127 kg thằn lằn núi Bà Đen. Ảnh: Kiểm lâm Tây Ninh

Qua kiểm tra, bên trong thùng lôi chứa 127kg thằn lằn núi Bà Đen (còn gọi là thạch sùng ngón Bà Đen, tên khoa học Cyrtodactylus badenensis). Toàn bộ số động vật rừng này đã chết, được cấp đông và chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông N.V.V. không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số lâm sản trên và thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép.

Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 đã lập biên bản, tạm giữ tang vật cùng phương tiện vi phạm để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh khuyến cáo, thằn lằn núi Bà Đen là loài động vật rừng phân bố tự nhiên trong khu vực rừng đặc dụng núi Bà Đen. Mọi hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép đều bị xử lý nghiêm theo quy định.

Tác giả: Nguyễn Tiến

Nguồn tin: Báo Người lao động