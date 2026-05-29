Nghệ An có 47 người hoạt động không chuyên trách trúng tuyển công chức cấp xã

Kỳ kiểm tra, sát hạch được Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện, diễn ra từ ngày 24-25/6, bằng hình thức vấn đáp trực tiếp.

Kỳ tuyển dụng này nhằm bổ sung 58 vị trí công chức khối Đảng, đoàn thể tại 18 xã còn thiếu nhân sự, chủ yếu là các xã miền núi, biên giới của tỉnh Nghệ An.

Theo thông báo triệu tập của Hội đồng kiểm tra, sát hạch có 61 người hoạt động không chuyên trách đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vào làm công chức cơ quan Đảng, đoàn thể cấp xã.

Kết quả, có 47 thí sinh đã vượt qua kỳ kiểm tra, sát hạch, trong đó, 38 thí sinh trúng tuyển tại xã đăng ký dự tuyển ban đầu, 9 thí sinh trúng tuyển, điều chuyển đến xã khác với xã đăng ký dự tuyển.

Như vậy, với 47 người trúng tuyển, tỉnh Nghệ An vẫn thiếu 11 công chức khối Đảng, đoàn thể cấp xã so với kế hoạch tuyển dụng nhân sự từ lực lượng cán bộ không chuyên trách được phê duyệt trước đó.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: Báo Nhân dân