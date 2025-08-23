Mâm cơm nhà của chàng trai 22 tuổi, cụt cả 2 tay ở Nghệ An: "Được sống là may mắn lớn"

Bố mẹ mất sớm, Đặng Trọng Định (SN 2003, quê Yên Thành, Nghệ An) sống cùng ông nội từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu bạn quyết định đi làm, vừa kiếm tiền phụ giúp gia đình, vừa nuôi dưỡng đam mê học nhiếp ảnh. Suốt 2 năm rời ghế THPT, Trọng Định rong ruổi khắp nơi, từ Hà Nội, TP.HCM đến nhiều tỉnh thành khác, trải qua đủ công việc: công nhân, phụ bếp, phục vụ bàn…

Thế nhưng, đầu năm 2024, khi vừa trở về quê, biến cố bất ngờ ập đến. Một tai nạn lao động khiến Định phải cắt bỏ cả hai tay.

Triệu lượt xem hai bức hình trước và sau biến cố của Trọng Định, thương cảm và động viên cậu bạn cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Biến cố được chàng trai quê Nghệ An đăng tải lên mạng xã hội và nhận về nhiều sự quan tâm. Nhưng điều khiến mọi người dừng lại không phải là sự mất mát, mà là tinh thần kiên cường, nghị lực sống đáng khâm phục của cậu trai 22 tuổi.

Nhớ lại khoảnh khắc đối diện với biến cố lớn, Định vẫn chưa hết bàng hoàng: “Mình không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm giác lúc đó. Từ một người lành lặn bỗng dưng sau tai nạn mất đi hai tay, nó vừa là cú sốc tinh thần, vừa là sự mất mát không gì bù đắp được. Nói không buồn, không hoang mang, lo âu về tương lai phía trước là nói dối. Mình cũng từng tuyệt vọng chứ nhưng mình chỉ cho phép bản thân rơi vào trạng thái đó một thời gian ngắn, và nhanh chóng vực lại tinh thần. Mình nghĩ tới gia đình, là ông, là dì, nghĩ tới ước mơ còn dang dở và cuộc sống phía trước.

Và mình cũng nghĩ rằng còn sống, được sống đã là một điều may mắn rồi”.

Trong quãng thời gian nằm viện và sau khi trở về nhà, người thân chính là điểm tựa lớn nhất, vừa chăm sóc vừa động viên Định từng ngày. Về sống cùng dì, thay vì chìm đắm trong tiêu cực, Định chọn cách bắt đầu lại: mở một kênh TikTok chia sẻ cuộc sống, làm vlog nấu ăn,...

Clip: Học làm và nấu món ăn với giá đỗ của Trọng Định đăng tải trên TikTok. Nguồn: trong.dinh7385

Trọng Định và những bữa cơm nhà đơn giản cùng dì.

Các bữa ăn mang đậm hương vị gia đình, được Trọng Định chia sẻ chi tiết cách nấu như canh cua rau đay, giá đỗ xào thịt, hoa quao xào thịt bò,....

“Lúc này, cũng là thời điểm mình phải đối mặt với thực tế, nhìn nhận sự thật rằng mình đã mất hai tay và không thể làm những công việc như trước đây thế nên mình phải nghĩ ra một công việc mới để làm. Kiểu như mình đang là một tờ giấy trắng vậy đó, nên được viết lại từ đầu. Và cũng thích quay chụp, từng làm trong bếp nên có chút kinh nghiệm nấu ăn nên mình quyết định mở kênh TikTok, sáng tạo các clip nấu ăn. Cũng chỉ là những món thân thuộc, quê nhà thôi.

May mắn được nhiều người đón nhận”, Trọng Định chia sẻ.

Tần suất lên clip thưa thớt, chỉ khoảng 2-3 clip/tuần, song mỗi chia sẻ của chàng trai sinh năm 2003 này nhanh chóng nhận về nhiều lượt tương tác. Mỗi vlog đều cho thấy sự nghiêm túc, đầu tư và chỉn chu từ cách chế biến món ăn, lời thoại đến các góc quay, màu phim,...

Trọng Định tự set máy quay, edit clip và tự nấu ăn. Những công việc quá nặng hoặc bắt buộc phải cầm nắm thì anh chàng nhờ hàng xóm hoặc dì phụ giúp.

Nhiều người tò mò liệu có ai đằng sau, phụ giúp anh chàng hay không, bởi nấu ăn cũng là một công việc không hề đơn giản, e-dit clip cũng khó không kém, đặc biệt là với một người không chuyên. Song, Trọng Định có câu trả lời khiến chúng tôi bất ngờ: “Mình làm một mình hết đó, không có ê-kíp nào cả đâu. Tất nhiên trong thời gian đầu, mình cũng nhờ một vài người xung quanh những việc như lắp chân máy hộ, bê hộ cái này cái kia… nhưng cũng không thường xuyên, mình tự làm là chính.

Nên tần suất lên clip có khá lâu, có khi là 3-4 ngày mới hoàn thiện được 1 clip nên mong mọi người thông cảm. Chắc thời gian tới, khi đã thông thạo hơn thì mình sẽ đẩy nhanh tiến độ lên”.

Cậu bạn cho hay đều đặn hằng ngày đều lên mạng học cách quay, dựng video sao cho đẹp, chất lượng và chỉn chu nhất trên máy tính. Khó khăn lớn nhất với Trọng Định chính là các thao tác như lắp, gắn chân máy quay, chuẩn bị dụng cụ khi quay hình,... nên đang cố gắng tập làm quen dần.

“Còn việc nấu ăn cũng tương tự như những sinh hoạt thường ngày, mình cũng phải tập làm quen lại cách hoạt động khi không còn tay. Cái này mình học trên mạng, qua các anh chị cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự và tự điều chỉnh trong cuộc sống thường ngày. Đến bây giờ cũng đã dần quen thuộc rồi. Có khó khăn thì mình cứ từ từ, khắc phục và vượt qua thôi và cứ nỗ lực mỗi ngày thôi.

Bởi, mình biết rõ mục tiêu đó là được sống, được tiếp tục làm việc nuôi sống chính mình… Và mình cũng từng xem một clip ở đâu đó trên mạng xã hội, nói 5 điều để hạnh phúc: một gia đình êm ấm, một sức khỏe tốt, một đam mê, một công việc, và một người để yêu thương. Nhìn lại bản thân chưa có gì, nên mình muốn đi tìm”, Trọng Định trải lòng.

Trọng Định cho biết bản thân cảm thấy may mắn vì vẫn còn một mái nhà để về, một công việc để nỗ lực mỗi ngày.

Đó cũng một trong những lý do mà Trọng Định quyết định chia sẻ câu chuyện của bản thân lên mạng xã hội. Cậu bạn cho biết rất vui khi nhận được rất nhiều lời động viên, ủng hộ hành trình của một chàng trai 22 tuổi, sau mất mát lớn làm lại cuộc đời.

“Đặt vào vị trí của mình, đã trải qua biến cố, mình chỉ thấy có một cách duy nhất có thể ‘cứu chính mình’ chính là chính mình. Không ai khác làm được điều đó. Cứ sống rồi sẽ sống, vậy thôi”, Trọng Định chia sẻ khi được hỏi “nếu có một lời khuyên dành cho những ai đã - đang rơi vào hoàn cảnh tương tự, hay đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tác giả: Trần Hà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn