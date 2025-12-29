Chị gái Quang Linh Vlogs bất ngờ livestream trở lại

Nhật Lệ livestream bán hàng tối 28/12. Ảnh chụp màn hình.

Nhật Lệ xuất hiện với phong cách đơn giản, có phần ngại ngùng khi trở lại sau thời gian dài vắng bóng khỏi mạng xã hội. Khi chị gái Quang Linh Vlogs liên tục gửi lời chào khán giả, tỏ vẻ bối rối, người bạn của cô đã nhắc nhở cô "bán hàng đi", "có sản phẩm gì thì giới thiệu đi".

Trong phiên livestream, lượng mắt xem liên tục tăng, nhiều người theo dõi bày tỏ sự bất ngờ. Sau đó, Nhật Lệ nhanh chóng bắt nhịp, giới thiệu và bán các sản phẩm khác nhau.

Buổi phát trực tiếp còn có sự hỗ trợ của Lương Đỗ - TikToker là bạn thân của Nhật Lệ và có thời gian đồng hành bán hàng cùng Quang Linh Vlogs và ê-kíp Team Châu Phi. Sau khi Quang Linh vướng ồn ào, Lương Đỗ cũng giữ im lặng và quay về với công việc chính là review và bán mỹ phẩm.

Sự trở lại của Nhật Lệ (sinh năm 1996) khiến nhiều người bất ngờ, bởi cô gần như biến mất khỏi mạng xã hội từ đầu tháng 4, sau khi em trai bị bắt giữ. Các nền tảng từ Facebook đến TikTok của cô đều "đóng băng", chỉ thỉnh thoảng trao đổi với fan qua kênh chat riêng để thông báo một số vấn đề.

Chị gái Quang Linh biến mất khỏi mạng xã hội sau khi em trai vướng vòng lao lý. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Nhật Lệ thường xuyên tham gia hỗ trợ em trai trong việc kinh doanh tại Việt Nam. Cô cùng chồng là Nguyễn Nam Hoàng cũng thường xuyên xuất hiện trong các vlog, livestream của team.

Chiều 19/11, Quang Linh Vlogs (Phạm Quang Linh, sinh năm 1997), Hằng Du Mục (Nguyễn Thị Thái Hằng, sinh năm 1995) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (sinh năm 1998) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 2 năm tù vì quảng bá sai sự thật về kẹo Kera, cùng mức phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Trong thời gian Quang Linh Vlogs vướng vòng lao lý, kênh YouTube có hơn 4 triệu người đăng ký của anh vẫn hoạt động và đăng clip đều đặn, do các thành viên khác trong nhóm thay mặt lên sóng.

Các thành viên nổi bật của Team châu Phi như Tiến Nguyễn, Nam Hoàng cũng lần lượt trở lại. Đầu tháng 6, Nguyễn Nam Hoàng - anh rể của Quang Linh Vlogs - đăng thông báo "team trở lại", đồng thời livestream bán hàng sau gần 3 tháng im hơi lặng tiếng.

Nam Hoàng là một trong những thành viên Team Châu Phi sớm trở lại bán hàng trên mạng xã hội. Anh liên tục xuất hiện trong các phiên livestream trên TikTok và Facebook, nhận được sự ủng hộ từ dân mạng.

