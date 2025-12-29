Vợ của cựu vương CKTG bị quấy rối nơi công cộng, phản ứng người trong cuộc khiến cộng đồng sửng sốt

Vợ của cựu vương CKTG bị quấy rối nơi công cộng và phản ứng của người trong cuộc

Trong làng LMHT, không hiếm các cặp đôi đình đám mà từ lúc họ quen biết, yêu nhau và sau đó là kết hôn đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng khán giả. Tiêu biểu có thể kể đến như Bang hay Doinb... Thậm chí, Doinb còn chính thức cầu hôn vợ mình ngay sau khi vô địch CKTG 2019 và dành tặng skin Malphite theo vị tướng yêu thích của nửa kia. Và mới đây, một trong những couple đình đám nhất của LMHT đã gặp rắc rối và từ đó người ta thấy phản ứng của cựu vương CKTG một thời.

Vợ chồng cựu vương CKTG 2019 - Doinb và Umi.

Cụ thể, vợ chồng nhà Doinb đi ăn uống cùng Icon và vô tình gặp một người say rượu. Người này sau đó đã buông lời trêu ghẹo, quấy rối Umi mà theo cộng đồng đánh giá từ phản ứng của Doinb là "vượt quá giới hạn". Thậm chí, nếu Doinb không phải là một người nổi tiếng bình tĩnh, có thể sự việc đã nghiêm trọng hơn.

Phản ứng của Doinb cũng rất đáng quan tâm. Vốn có dày dạn kinh nghiệm thi đấu và livestream, việc đối phó với các lời lẽ hay phản ứng tiêu cực thái quá là chuyện bình thường với Doinb nhưng lần này cựu vương CKTG thực sự nổi giận. Anh không ngại thẳng thừng: "Nếu uống say rồi thì thôi đi! Có phải là nói đùa hay không không phải do anh quyết định, mà là do tôi quyết định".

Doinb phản ứng vô cùng gay gắt khi vợ bị quấy rối.

Hành động của cựu vương CKTG được tán thưởng

Đối với đông đảo khán giả, hành động của Doinb hoàn toàn hợp lý và ít nhất, anh cũng giữ được bình tĩnh trước khi mọi việc đi xa hơn. Chưa kể, người kia còn đang trong tình trạng không kiểm soát được bản thân thì hoàn toàn có thể gây ảnh hưởng lớn hơn đến Umi. Việc Doinb bảo vệ vợ mình không có gì quá khó hiểu.

Khán giả bất ngờ khi Doinb nổi nóng nhưng cũng đồng ý với phản ứng của anh chàng.

Hơn nữa, vào thời điểm đó, cựu vương CKTG đang livestream và có thể người kia đã nghĩ rằng đây là một cặp đôi nổi tiếng và tìm cách tiếp cận. Hành động của Doinb, với một thái độ rõ ràng, còn vạch ra giới hạn giữa fan - streamer, buộc các bên phải giữ sự tôn trọng tối thiểu và hành động có chừng mực.

Tác giả: Nam Minh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn