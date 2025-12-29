Thanh niên rơi thủng mái nhà, chủ tiệm tóc hoảng hốt bỏ chạy

Your browser does not support the video tag.

Clip thanh niên rơi thủng trần nhà khiến chủ tiệm tóc thót tim Sửa mái ở nhà bên cạnh, nam thanh niên không may trượt chân, rơi thủng lớp trần nhựa của tiệm tóc bên cạnh xuống đất.

Khoảng 16h chiều 26/12, khi đang cắt tóc cho khách tại tiệm ở khu vực Đê Châu Xuyên (Bắc Giang cũ, nay là tỉnh Bắc Ninh), Đoàn Công Đạt (25 tuổi) và nhân viên bỗng nghe tiếng động lạ.

Công Đạt liền nhìn ngó khắp nơi để tìm xem âm thanh phát ra từ đâu. Anh dừng tay kéo, đi hẳn vào phía trong nhà xem xét. Chỉ ít giây sau, một âm thanh lớn phát ra, bất ngờ một thanh niên "xuyên" thủng trần nhà, rơi ngay bên cạnh ghế khách đang ngồi.

"Lúc đó sự việc xảy ra nhanh quá, chúng tôi ai cũng hoảng hốt, trong phút chốc không hiểu tình huống đó là thế nào", Công Đạt kể với Tri Thức - Znews.

Những người có mặt trong tiệm tóc được phen "thót tim" vì tình huống hy hữu.

Sau khi đuổi theo thanh niên lạ ra phía ngoài và hỏi han, nam chủ tiệm mới biết người vừa rơi thủng trần nhà mình là thợ được hàng xóm thuê về sửa phần mái tầng hai.

Trong lúc làm việc, người này bất ngờ trượt chân, rơi từ tầng hai xuống phần mái lớp fibro xi măng và hai lớp nhựa cách nhiệt, đáp thẳng sàn nhà. May mắn, nhờ lực cản của lớp chống nóng nên người thợ không bị thương.

Vụ tai nạn khiến tiệm tóc của Công Đạt ngổn ngang vật liệu, có chút ảnh hưởng đến hoạt động.

"Hàng xóm sau đó đã xin lỗi, xem xét và chủ động chịu mọi chi phí sửa chữa trần nhà. Đến nay trần đã sửa xong, tiệm cũng hoạt động lại bình thường", anh nói, cho biết đã gia cố lại phần trần nhà để tránh những trường hợp nguy hiểm trong tương lai.

Hình ảnh trần nhựa chống nóng bị thủng khi nam thanh niên rơi xuống.

Chia sẻ video lên mạng xã hội, chủ tiệm tóc tại Bắc Ninh bất ngờ khi clip của mình viral, thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều dân mạng thậm chí nghi ngờ đây là video dàn dựng, hoặc thanh niên rơi xuống là ăn trộm vì màn "xuyên trần" quá ảo.

Tuy nhiên, Công Đạt khẳng định "câu chuyện dở khóc dở cười" là tình huống có thật. Anh cũng cho rằng sự việc là bài học để mọi người chú ý hơn trong thiết kế và thi công nhà ở, lựa chọn vật liệu chắc chắn hơn để đảm bảo an toàn.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: znews.vn