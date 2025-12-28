Thực hư chuyện tài xế bị hủy chuyến liên tục vì chạy xe Wave cũ

Hình ảnh bị lan truyền trên mạng xã hội của ông Sơn. Ảnh: maantruong.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền câu chuyện về một tài xế xe ôm công nghệ lớn tuổi bị khách liên tục hủy chuyến vì chạy xe máy cũ. Bài đăng kèm hình ảnh một người đàn ông ngoài 60 tuổi, áo quần giản dị, cùng đoạn hội thoại được cho là giữa tài xế và khách đã thu hút nhiều sự chú ý, tạo nên làn sóng thương cảm và tranh luận.

Theo nội dung được chia sẻ, tài xế nói rằng ông bị hủy 4-5 chuyến trong một ngày vì khách thấy xe cũ, lại lớn tuổi nên không muốn đi. Câu chuyện nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo nhiều lời kêu gọi giúp đỡ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Văn Sơn (63 tuổi, ngụ TP.HCM), xác nhận bản thân là nhân vật trong bức ảnh, tuy nhiên nội dung đoạn hội thoại lại không đúng với thực tế. Ông khẳng định mình chưa từng rơi vào hoàn cảnh bị khách hủy chuyến vì phương tiện hay tuổi tác.

"Tôi không biết vì sao họ lại viết như vậy. Tôi vẫn chạy xe tay ga bình thường. Chưa có ai nói gì về xe cộ hay hủy chuyến như bài đăng", ông Sơn nói.

Ông Sơn và vợ bên chiếc xe dùng để hành nghề xe ôm công nghệ. Ảnh: NVCC.

Đáng chú ý, sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, một số cá nhân đã tìm cách liên hệ để hỗ trợ ông. Trong đó có trường hợp đại diện của một ca sĩ nổi tiếng ngỏ ý giúp đỡ, thậm chí đề nghị tặng ông một chiếc xe máy mới. Tuy nhiên, ông Sơn cho biết đã từ chối nhận hỗ trợ, bởi bản thân không gặp khó khăn và không muốn nhận sự giúp đỡ không cần thiết.

"Còn rất nhiều người ngoài kia khó khăn hơn tôi. Tôi không muốn vì một câu chuyện không đúng mà nhận hỗ trợ", ông nói và cho biết thêm trong hai ngày được dư luận quan tâm, số lượng cuốc xe của ông lại giảm đi đáng kể.

Tài xế này thường chạy 10-15 cuốc xe trong khung từ 17h đến 0h, song hai ngày qua chỉ nhận 4-5 cuốc, buộc ông về nhà từ sớm.

Ông Sơn bắt đầu hành nghề xe ôm công nghệ từ tháng 8/2024, chủ yếu vào buổi tối để kiếm thêm thu nhập, ban ngày nghỉ ngơi. Trước đó, ông làm nghề thợ hồ. Hiện cuộc sống gia đình của ông ổn định, không thuộc diện khó khăn như nhiều bài viết mô tả.

Gia đình ông có hai người con đã trưởng thành, có công việc riêng. Ông hiện sống cùng vợ và gia đình con gái út tại TP.HCM. Vợ ông làm nghề thu gom ve chai. "Cuộc sống không dư dả nhưng đủ sống, tôi đi làm cho khỏe người, có thêm tiền sinh hoạt", ông nói.

