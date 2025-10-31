Lòng đường bị “nuốt chửng”, tuyến phố trung tâm Tp. Vinh thành điểm nóng lấn chiếm

Chợ Vinh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An được biết đến là chợ đầu mối hàng hóa lớn, trở thành trung tâm kinh tế, điểm giao thương quan trọng của cả khu vực Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, nhiều năm nay, ở tuyến đường Hồng Sơn, trước chợ Vinh các tiểu thương lấn chiếm lòng đường và vỉa hè làm nơi buôn bán kinh doanh. Tình trạng này xảy ra, tạo nên khung cảnh nhếch nhác, mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, tuyến đường này có hàng trăm tiểu thương chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, buôn bán.