Lòng đường bị “nuốt chửng”, tuyến phố trung tâm Tp. Vinh thành điểm nóng lấn chiếm

Chợ Vinh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An được biết đến là chợ đầu mối hàng hóa lớn, trở thành trung tâm kinh tế, điểm giao thương quan trọng của cả khu vực Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, nhiều năm nay, ở tuyến đường Hồng Sơn, trước chợ Vinh các tiểu thương lấn chiếm lòng đường và vỉa hè làm nơi buôn bán kinh doanh. Tình trạng này xảy ra, tạo nên khung cảnh nhếch nhác, mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, tuyến đường này có hàng trăm tiểu thương chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, buôn bán.
Tiểu thương lấn chiếm lòng đường Hồng Sơn để buôn bán, kinh doanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.
Tuyến đường Lê Hồng Sơn có chiều dài khoảng gần 1km từ ngã tư giao nhau với đường Lê Huân đến ngã tư giao nhau với đường Hồ Xuân Hương. Tại đây, vào khoảng thời gian 15h hằng ngày, tiểu thương lại tràn ra lòng đường, bày biện hàng hóa để buôn bán.
Tiểu thương, người mua hàng lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán và đậu xe khiến cho việc lưu thông của các phương tiện qua đoạn đường này rất khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là giờ tan tầm.
Nhiều tiểu thương ở đây thừa nhận, việc buôn bán lấn chiếm lòng đường là vi phạm luật giao thông và có thể bị lực lượng chức năng xử phạt. Tuy nhiên, vì miếng cơm manh áo, nên họ vẫn bám mặt đường để kiếm sống.
Xe hàng của tiểu thương và xe của khách đậu giữa lòng đường. Lực lượng chức năng, trật tự đô thị thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền đến người dân nhưng ngay khi lực lượng chức năng rời đi, đâu lại vào đấy.
Các phương tiện như xe máy, xe thồ, thúng mẹt trải dài ra lòng đường, vỉa hè. Tuyến đường Lê Hồng Sơn có thời điểm bị tắc nghẽn do lượng người mua bán tập trung quá lớn.
Theo ghi nhận, các tiểu thương lấn chiếm lòng đường, lề đường và vỉa hè chủ yếu là bán hàng thực phẩm tươi sống như: cá, thịt, rau củ, hải sản, thức ăn chế biến sẵn,... Họ căng ô, bạt bày bán hàng chật kín lòng lề đường tạo nên khung cảnh nhếch nhác ở trung tâm đô thị Nghệ An.
Lưu lượng người, xe qua lại khu vực này khá đông, khiến con đường nay lại bị thu hẹp. Tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra khi mỗi lần họp chợ xong, rác thải lại tràn ra lòng đường, bốc mùi hôi thối.
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Hữu Đắc, Trưởng Ban Quản lý chợ Vinh, cho biết, đơn vị cũng thường xuyên cử lực lượng phối hợp với lực lượng chức năng của phường ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường Hồng Sơn để buôn bán. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng rời đi, người dân trở lại tiếp tục việc buôn bán, kinh doanh. Để giải quyết triệt để được vấn này, đòi hỏi cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền – tiểu thương – người dân.
