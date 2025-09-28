Lời kể sinh tử của ngư dân đeo bám nhiều giờ trên phao tiêu khi tàu chìm do bão Bualoi

Video

Sau 6 tiếng bám trụ ở phao hàng hải cách bờ biển Cửa Việt, Quảng Trị, khoảng 300m, ngư dân Nguyễn Văn Trường (35 tuổi) đã tự bơi vào bờ, đang được chăm sóc sức khỏe.