Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Video

Lời kể sinh tử của ngư dân đeo bám nhiều giờ trên phao tiêu khi tàu chìm do bão Bualoi

Sau 6 tiếng bám trụ ở phao hàng hải cách bờ biển Cửa Việt, Quảng Trị, khoảng 300m, ngư dân Nguyễn Văn Trường (35 tuổi) đã tự bơi vào bờ, đang được chăm sóc sức khỏe.

Tác giả: Hoàng Táo

Nguồn tin: tuoitre.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: phao tiêu ,bám nhiều giờ ,Lời kể sinh tử ,Bão Bualoi ,tàu chìm ,ngư dân

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP