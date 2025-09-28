Lời kể sinh tử của ngư dân đeo bám nhiều giờ trên phao tiêu khi tàu chìm do bão Bualoi

Tác giả: Hoàng Táo
Nguồn tin: tuoitre.vn
Sau 6 tiếng bám trụ ở phao hàng hải cách bờ biển Cửa Việt, Quảng Trị, khoảng 300m, ngư dân Nguyễn Văn Trường (35 tuổi) đã tự bơi vào bờ, đang được chăm sóc sức khỏe.
Tác giả: Hoàng Táo
Nguồn tin: tuoitre.vn
Lời kể sinh tử của ngư dân đeo bám nhiều giờ trên phao tiêu khi tàu chìm do bão Bualoi
Vào cua tốc độ cao, đuôi xe đầu kéo hất văng xe máy khiến 1 người tử vong
Giăng lưới đánh cá, cậu bé bị thứ đáng sợ cắn tử vong trên sông
Hãi hùng hình ảnh “hố tử thần” sâu 50m xuất hiện ngay trung tâm thủ đô Thái Lan
Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó
Video siêu bão Ragasa 'quần thảo' dữ dội ở tỉnh ven biển của Philippines
Clip: Cầu thủ Việt kiều Viktor Lê tỏa sáng ở trận derby xứ Nghệ