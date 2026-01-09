Chiều nay (09/01), tại Khu công viên phần mềm số 2, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, đánh dấu bước khởi đầu chính thức của mô hình Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam theo Nghị định số 323 ngày 18/12/2025 của Chính phủ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiêm Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; Ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao dự lễ khai trương.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Nghị định số 323 của Chính phủ ngày 18/12/2025, quản lý và điều hành trực tiếp bởi Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng. Nghị định của Chính phủ xác định rõ, định hướng phát triển của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững, tạo nền tảng thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình tài chính mới, tiên phong triển khai và mở rộng các sản phẩm tài sản số, thanh toán số, các nền tảng giao dịch và sàn giao dịch chuyên biệt.

Trung tâm có vai trò thúc đẩy tài trợ chuỗi cung ứng, các dịch vụ của bên thứ ba, các tổ chức cho vay không nhận tiền gửi từ công chúng để bổ trợ tương hỗ với thị trường tài chính truyền thống, hình thành các sản phẩm tài chính chuyên biệt, linh hoạt và sáng tạo.

Cắt băng khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

Đến nay, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng đã hoàn thiện bộ máy tổ chức. Cơ quan điều hành đã ký hợp đồng thuê 01 chuyên gia nước ngoài làm Giám đốc Ban Thành viên của Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng; ban hành Quyết định về hướng dẫn tạm thời quy trình đăng ký và công nhận thành viên tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng;

Xây dựng quy trình cấp phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Cơ quan điều hành hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan để cấp chứng nhận thành viên chính thức cho 12 tổ chức, định chế tài chính và trao thư chấp thuận quan tâm cho 5 tổ chức và ngân hàng thương mại.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình (bên trái) và ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao dự lễ khai trương.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng được phát triển thành nhiều phân khu chức năng, có tổng diện tích khoảng 300 ha, ở 2 phường Hải Châu và An Hải. Trung tâm này phù hợp mô hình Trung tâm Tài chính hiện đại, thuận lợi cho việc thu hút chuyên gia, định chế tài chính trong và ngoài nước đến sinh sống và làm việc.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng khẳng định: “Việc thành lập và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam là một vấn đề mới, khó và chưa có tiền lệ tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây là một quyết sách lớn của quốc gia, phục vụ lợi ích quốc gia và góp phần quan trọng cho sự phát triển đột phá và bền vững của Đà Nẵng trong thời gian tới”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình (giữa); ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và Lãnh đạo TP Đà Nẵng chụp hình lưu niệm với cán bộ, nhân viên Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai trương, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiêm Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam khẳng định, việc khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước triển khai cụ thể, một quyết sách lớn mang tầm chiến lược quốc gia. Xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế là vấn đề được Đảng, Nhà nước xác định nhằm giải phóng các nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế;

Nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Việt Nam quyết tâm hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ xuất phát từ nhu cầu nội tại, mà đây chính là sự lựa chọn chiến lược về Việt Nam chủ động tham gia vào thị trường tài chính toàn cầu, đón đầu tái cấu trúc mạnh mẽ của dòng vốn và chuỗi giá trị thế giới.

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết, coi đây là một đột phá thể chế, mang tính lịch sử, góp phần tạo ra một hành lang pháp lý vượt trội tại Việt Nam, trở thành điểm đến hấp dẫn các dòng vốn chất lượng cao. Trong tư duy chiến lược, một trung tâm, hai điểm đến, Đà Nẵng nắm giữ vai trò đặc biệt quan trọng với lợi thế địa kinh tế là cửa ngõ ra biển lớn, hạ tầng số hiện đại, chính quyền năng động, thông thoáng, Đà Nẵng không chỉ đóng vai trò là một mắt xích kết nối và trở thành động lực tăng trưởng mới khu vực, cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình kiêm Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai trương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đề nghị phải quán triệt quan điểm xuyên suốt là xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ là việc riêng của cơ quan nhà nước mà là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng các nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng đề nghị Hội đồng điều hành và các bộ, ngành Trung ương thẳng thắn nhìn nhận, việc xây dựng và vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế là vấn đề mới, rất khó, chưa có tiền lệ đối với Việt Nam và trong bối cảnh áp lực cạnh tranh gay gắt từ các trung tâm tài chính đã hình thành lâu đời trong khu vực.

Vì vậy, tư duy quản lý không được cứng nhắc, phải thường xuyên rà soát, cập nhật, sửa đổi để khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn thiện, hấp dẫn hơn, hướng tới mục tiêu tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội để thu hút bằng được các định chế tài chính hàng đầu và các nguồn vốn tài chính quốc tế cao cấp; phải coi ý kiến của nhà đầu tư là kênh tham vấn quan trọng trong hoạch định chính sách.

Ấn nút vận hành Cổng Thông tin điện tử Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị: “Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Đà Nẵng để xử lý vướng mắc theo nguyên tắc mạnh dạn, thí điểm mới, vừa làm vừa hoàn thiện khung khổ pháp lý, kiên quyết không để tư duy cũ, quy trình cũ, kìm hãm sự phát triển một mô hình mới”.

Tại Lễ khai trương, Cổng Thông tin điện tử Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng chính thức đưa vào vận hành. Cổng thông tin điện tử là kênh thông tin chính thức, tích hợp các dịch vụ theo cơ chế một cửa.

Tác giả: Đình Thiệu

Nguồn tin: Báo VOV