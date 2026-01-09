Nghệ An: Lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bùi Duy Sơn; Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hồ Sỹ Hùng; Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tôn Mạnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung; ĐBQH chuyên trách Trần Nhật Minh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh...

Chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoàng Bá

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Văn phòng đã phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung, chương trình hội nghị; thông báo số lượng cử tri tham dự; quán triệt tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và các trường hợp không đủ điều kiện ứng cử theo quy định của pháp luật.

Theo dự kiến phân bổ cơ cấu, thành phần, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giới thiệu 7 người ứng cử ĐBQH Khóa XVI và 18 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIX. Hội nghị đã nghe tóm tắt tiểu sử các cá nhân được dự kiến giới thiệu ứng cử.

Cử tri nơi công tác tham dự hội nghị đã thảo luận, góp ý với tinh thần dân chủ, trách nhiệm. Các ý kiến thống nhất đánh giá những người được giới thiệu ứng cử có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031.

Thay mặt những người được giới thiệu ứng cử, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quế Thị Trâm Ngọc phát biểu ý kiến. Ảnh: Hoàng Bá

Tại hội nghị đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, 100% cử tri tham dự nhất trí thông qua danh sách những người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2026–2031.

