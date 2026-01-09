Bốc thăm chia bảng VCK U19 Quốc gia 2025/26

VCK U19 Quốc gia được xem là “cửa ngõ” quan trọng của hệ thống đào tạo trẻ. Ảnh: VFF.

Sáng 9/1 tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức lễ công bố và bốc thăm xếp lịch thi đấu Vòng chung kết giải vô địch U19 Quốc gia 2025/26. Giải năm nay quy tụ 12 đội trẻ xuất sắc gồm: Thể Công Viettel I, PVF, PVF CAND (chủ nhà), Hà Nội, SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, LPBank HAGL, TP.HCM, SHB Đà Nẵng, Đắk Lắk, CA TP.HCM và Đồng Tháp.

Theo thể thức, các đội được chia vào 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Ba đội nhất bảng, ba đội nhì bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

Cách phân bổ này giúp giải đấu duy trì tính cạnh tranh cao ngay từ vòng bảng, buộc các đội phải nhập cuộc quyết liệt ở từng trận.

VCK U19 Quốc gia được xem là “cửa ngõ” quan trọng của hệ thống đào tạo trẻ, nơi nhiều gương mặt sau này trưởng thành thành trụ cột ở V.League và các đội tuyển quốc gia. Việc thi đấu tập trung trong hai tuần liên tục tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ cọ xát mật độ cao, đồng thời giúp ban huấn luyện các CLB và các bộ phận chuyên môn của VFF theo dõi, đánh giá sát năng lực từng cầu thủ.

Đáng chú ý, đây là lần đầu giải đấu có sự đồng hành của Acecook Việt Nam với tư cách nhà tài trợ chính, song trọng tâm của VCK vẫn là cuộc cạnh tranh thuần túy về chuyên môn, hướng tới mục tiêu phát hiện và bồi dưỡng lực lượng kế cận cho bóng đá Việt Nam.

Với dàn đội bóng trải đều từ các trung tâm đào tạo lớn như PVF, Thể Công Viettel, Hà Nội đến những địa phương giàu truyền thống đào tạo trẻ, VCK U19 Quốc gia 2025/26 hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu chất lượng và bất ngờ.

Tác giả: Hà Trang

Nguồn tin: znews.vn