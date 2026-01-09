Hai vợ chồng bị xe tải tông từ phía sau, tử vong thương tâm

Chiều 9-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang làm rõ vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 19, khiến hai vợ chồng tử vong thương tâm.

Vào sáng cùng ngày, ông T. (SN 1982, trú làng Blên, xã Lơ Pơng, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy biển kiểm soát 81AB-143.00, chở theo vợ là bà N. (SN 1979) lưu thông trên Quốc lộ 19 theo hướng từ xã Mang Yang đi phường An Phú, tỉnh Gia Lai.

Đôi vợ chồng bị xe tải từ phía sau lao tới tông tử vong

Khi đến Km 136+350m, thuộc địa phận thôn Linh Nham, xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai thì xe máy bị xe tải biển kiểm soát 86C-128.93 do tài xế Trần Minh Quang (SN 2002, trú tại xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau tông phải.

Vụ tai nạn đã khiến vợ chồng ông T. và bà N. tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng nặng.

Theo lực lượng CSGT, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế Trần Minh Quang điều khiển xe không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động