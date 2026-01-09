1 người chết, 3 người bị thương do điều khiển xe đạp điện tông nhau

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 8/1, Thái Hoàng Huy (16 tuổi, ngụ khu phố Tân Trà 1, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường Bùi Thị Xuân, hướng từ đường Hồ Xuân Hương ra đường ĐT.741.

Khi đến khu phố Phú Tân, phường Bình Phước thì tông vào xe đạp điện do Lê Trần Quang Long (16 tuổi, ngụ khu phố Tân Đồng 4, phường Bình Phước) điều khiển chở phía sau Nguyễn Quang Sang (15 tuổi, ngụ khu phố Phú Thanh, phường Bình Phước) đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến xe của Long tiếp tục lao vào xe máy điện của Võ Huy Phú (15 tuổi) điều khiển lưu thông cùng chiều bên phải đường, chở phía sau là Bùi Thanh Phát (15 tuổi, cùng ngụ khu phố Tân Trà 2, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, bạn của Long).

Vụ tai nạn liên hoàn khiến cả 5 người trên 3 phương tiện bị ngã xuống đường. Hậu quả Thái Hoàng Huy tử vong; Bùi Thanh Phát, Lê Trần Quang Long và Nguyễn Quang Sang bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Phước.

Tác giả: Nguyễn Cảnh

Nguồn tin: cand.com.vn