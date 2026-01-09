Ngư dân Nghệ An trúng đậm 16 tấn cá cơm biển, thu hàng trăm triệu đồng

Đáng chú ý, cặp tàu cá của ngư dân Trần Văn Lưu (trú khối Bình Minh, phường Cửa Lò) khai thác được khoảng 16 tấn cá cơm biển. Ngoài ra, còn có khoảng 18 cặp tàu khác của ngư dân địa phương cũng trúng đậm, đạt từ 8–10 tấn hải sản/cặp, chủ yếu là cá cơm và một số ít hải sản khác.

Ngay sau khi các tàu cập cảng cá Cửa Lò, toàn bộ hải sản được bốc xếp lên bến và tiêu thụ nhanh cho thương lái, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng, khiến ngư dân rất phấn khởi.

Trao đổi với PV Báo SGGP, ngư dân Trần Văn Lưu cho biết, sau gần một ngày khai thác trên vùng biển tỉnh Nghệ An, cách bờ khoảng 20–30 hải lý, hai tàu cá công suất 1.000CV/tàu, với khoảng 13–14 lao động, đã trúng đậm 16 tấn cá cơm. Số hải sản này được tiêu thụ ngay sau khi cập cảng, mang về thu nhập khoảng 220–230 triệu đồng. Trước đó, hai tàu này cũng đã khai thác trúng 12 tấn cá cơm, bán được khoảng 150 triệu đồng.

Việc ra khơi khai thác trúng số lượng lớn cá cơm biển, mang lại nguồn thu cao khiến chúng tôi rất phấn khởi. Sau khi tiêu thụ hết hàng, tàu sẽ bổ sung nhiên liệu và nhu yếu phẩm để tiếp tục ra khơi chuyến biển mới trong chiều 9-1”, ngư dân Trần Văn Lưu chia sẻ.

Cùng ngày, sau khi nắm thông tin đội tàu của ngư dân Trần Văn Lưu khai thác trúng đậm cá cơm biển, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cửa Lò và Hội Nông dân phường Cửa Lò phối hợp các đơn vị chức năng đã đến động viên, tặng cờ thi đua cho đội tàu khai thác đạt sản lượng cao đầu năm 2026.

