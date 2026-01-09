Nghệ An: Xử lý vi phạm hành chính hơn 5.000 vụ gian lận thương mại, hàng giả

Cơ sở sản xuất hàng nghìn tấn giá đỗ ngâm hóa chất bị Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, thu giữ vào tháng 4/2025. (Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN)

Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An kịp thời xây dựng các kế hoạch công tác, đưa ra những chỉ đạo sát với tình hình thực tế địa phương từ công tác tham mưu đến công tác đấu tranh trực tiếp.

Các lực lượng, gồm: Quản lý thị trường, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Công an, chính quyền địa phương… phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác định các đối tượng trọng điểm, địa bàn trọng điểm. Tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát tại địa bàn khu vực cửa khẩu, đường bộ, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, khu vực cảng biển và các địa điểm khác.

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An làm việc với đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây giả mạo nhãn hiệu của các mặt hàng tiêu dùng, gồm: dầu gội đầu, kem đánh răng; dầu gội; nước xả vải… (Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN)

Năm 2025, các lực lượng chức năng trong tỉnh Nghệ An đã xử lý vi phạm hành chính 5.201 vụ, khởi tố hình sự 407 vụ/549 đối tượng, với tổng trị giá thu phạt gần 331 tỷ đồng.

Các vụ việc vi phạm điển hình trên các lĩnh vực đã được kịp thời phát hiện và xử lý; các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử, buôn bán hàng hóa qua mạng xã hội Facebook, TikTok, Zalo... đã được các lực lượng chức năng chú trọng để tập trung triển khai kiểm tra, kiểm soát có hiệu quả.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn