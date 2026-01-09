Ông Phạm Đại Dương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Ông Phạm Đại Dương, tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ - Ảnh: C.TUỆ

Theo TTXVN, ngày 9-1, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao quyết định cho ông Phạm Đại Dương, tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Ông Trương Quốc Huy là người giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ trước khi ông Phạm Đại Dương được Bộ Chính trị điều động, chỉ định.

Ông Phạm Đại Dương (52 tuổi, quê ở Hà Nội), có trình độ thạc sĩ quản lý khoa học và công nghệ; cử nhân hóa học, cử nhân ngân hàng; cao cấp lý luận chính trị; đại biểu Quốc hội khóa XV. Ông Dương từng làm Phó rồi Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Từ tháng 2-2025, ông giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ