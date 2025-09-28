Dự báo vùng biển Nghệ An có sóng biển cao 7m do bão số 10

Dự báo diễn biến trong 24h tới, từ ngày hôm nay (28/9). vùng biển Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 8-9, biển động dữ dội. Vùng ven biển Nghệ An có nước dâng do bão từ 1,5-2,0m, nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm 28/9.

Vùng biển phường Cửa Lò sáng nay 28/9. Ảnh: Bá Thăng.

Vùng biển ven bờ bao gồm đảo Hòn Ngư, gió mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, biển động dữ dội, sóng biển cao 3 – 5m. Vùng biển ngoài khơi đảo Hòn Mắt, vùng gần tâm bão gió giật cấp 16, sóng biển cao từ 5 -7 m, biển động dữ dội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Dự báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Lực lượng chức năng giúp dân phòng chống bão số 10. Ảnh: BT

Theo ghi nhận của phóng viên tại vùng biển phường Cửa Lò, thời điểm hiện tại nước biển bắt đầu dâng, sóng to và kèm theo gió mạnh, trời mưa và thời tiết xấu. Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, từ 2 ngày qua, phường Cửa Lò đã triển khai nhiều biện pháp khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân.

