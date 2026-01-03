Video: Người phụ nữ giả làm y tá, bắt cóc bé trai trong bệnh viện

Your browser does not support the video tag.

Vào ngày 28/12, tại Dhanbad, Jharkhand, Ấn Độ, một vụ bắt cóc trẻ sơ sinh đã được phát hiện tại Bệnh viện và Trường Cao đẳng Y tế Shaheed Nirmal Mahato (SNMMCH).

Đứa trẻ sơ sinh của một cặp vợ chồng đã biến mất một cách bí ẩn khỏi phòng bệnh. Vụ việc đã gây ra sự hỗn loạn trong khuôn viên bệnh viện, gia đình khóc lóc và cầu xin công lý.

Mẹ của đứa trẻ, Sarita Devi, cho biết cô là cư dân của Bhelve thuộc khu vực đồn cảnh sát Maniyadih ở Tundi. Cô đến bệnh viện cùng chồng là Shaligram Marandi vào ngày 24/12. Các bác sĩ đã cho Sarita nhập viện vào khoa phụ sản, nơi cô sinh một bé trai.

Người phụ nữ bế đứa trẻ ra khỏi bệnh viện.

Vào khoảng 8 giờ ngày 27/12, một người phụ nữ không rõ danh tính giả làm y tá đã tiếp cận người mẹ và đưa đứa trẻ ra khỏi phòng bệnh, nói rằng cô ta sẽ khám cho bé.

Khi đứa trẻ không được tìm thấy trong một thời gian dài, gia đình bắt đầu tìm kiếm nhưng không thấy dấu vết. Sau đó, họ đã thông báo cho ban quản lý bệnh viện.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, cảnh sát thuộc đồn cảnh sát Saraidhela đã đến hiện trường và xem lại camera giám sát được lắp đặt trong bệnh viện. Hình ảnh cho thấy rõ một người phụ nữ đeo khẩu trang đang bế một đứa trẻ sơ sinh. Cảnh sát hiện đang nỗ lực xác định danh tính và tìm kiếm người phụ nữ dựa trên đoạn clip.

Trong khi đó, gia đình đã cáo buộc ban quản lý bệnh viện tắc trách nghiêm trọng. Họ nói rằng nếu bệnh viện có các biện pháp an ninh thích hợp, sự việc như vậy sẽ không xảy ra. Họ yêu cầu tìm thấy đứa trẻ càng sớm càng tốt.

Trong khi đó, giám đốc cấp cao của bệnh viện, Tiến sĩ Suman Kumar và thanh tra Manjeet Singh của đồn cảnh sát Saraidhela cho biết ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, họ đã thông báo cho cảnh sát Saraidhela.

Cảnh sát và ban quản lý bệnh viện hiện đang điều tra vụ việc. Ông cho biết mọi nỗ lực đang được thực hiện để tìm thấy đứa trẻ một cách an toàn.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn