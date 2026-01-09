Nông dân vùng cao Nghệ An chủ động chống rét cho trâu, bò

Nông dân xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An che chắn chuồng trại tránh gió lùa.

Những ngày qua, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm tại vùng cao Nghệ An xuống thấp, có nơi dưới 9°C, kèm sương muối kéo dài.

Theo bà Nguyễn Thị Yến, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Tam Quang, toàn xã hiện có hơn 7.000 con trâu, bò. Trước mùa đông năm nay, chính quyền địa phương đã yêu cầu các hộ chăn nuôi đưa toàn bộ trâu, bò thả rông về nuôi nhốt tập trung tại chuồng; đồng thời hướng dẫn người dân gia cố chuồng trại, che chắn kín gió, chủ động nguồn thức ăn và thực hiện các biện pháp giữ ấm phù hợp.

Nhờ triển khai sớm và đồng bộ các biện pháp phòng, chống đói rét nên đến thời điểm này, trên địa bàn xã Tam Quang chưa ghi nhận trường hợp trâu, bò bị chết rét.

Người dân vùng cao Nghệ An chăm sóc bò tại chuồng.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thương, trú tại bản Bãi Sở cho biết, gia đình chị thường thả trâu, bò tự do trong nương rẫy để kiếm thức ăn. Tuy nhiên, mấy ngày nay trời lạnh quá nên phải đưa toàn bộ về nuôi nhốt tại chuồng để tiện chăm sóc, giữ ấm.

Rút kinh nghiệm từ những đợt rét đậm, rét hại các năm trước, năm nay, ngay khi theo dõi dự báo thời tiết, gia đình chị đã chủ động gia cố lại chuồng trại bằng cách che kín bạt xung quanh, hạn chế gió lùa. Vào ban đêm, gia đình chị cũng đốt củi để sưởi ấm cho đàn trâu, bò, giúp vật nuôi duy trì thân nhiệt, hạn chế nguy cơ suy kiệt do rét.

Người dân được khuyến cáo chuẩn bị thức ăn dự trữ, bổ sung chất dinh dưỡng cho vật nuôi.

Ngay từ giữa tháng 11/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã ban hành công văn gửi Ủy ban nhân dân các xã, phường về việc chủ động triển khai các giải pháp phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi, tuyệt đối không được chủ quan.

Người chăn nuôi được khuyến cáo phải gia cố và che chắn chuồng trại, giữ ấm bằng bóng úm đối với vật nuôi non, giữ chuồng trại khô ráo và xử lý chất thải hàng ngày.

Bên cạnh đó, tăng khẩu phần ăn, bổ sung thức ăn tinh, vitamin, men tiêu hóa, chất điện giải để tăng sức đề kháng, cung cấp nước ấm cho vật nuôi trong những ngày rét đậm, rét hại.

