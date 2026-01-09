Phó thủ tướng yêu cầu liên tục ra quân chống buôn lậu, hàng giả

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị - Ảnh: VGP

Sản xuất buôn bán hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ gia tăng

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong năm 2025, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả qua các tuyến biên giới, cửa khẩu đất liền, đường mòn, lối mở biên giới, tuyến biên giới biển, cảng biển, vùng biển, đường hàng không, địa bàn nội địa và không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý, hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên một số lĩnh vực có chiều hướng gia tăng.

Các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 123.513 vụ việc vi phạm, giảm 10% so với năm 2024, trong đó có 9.404 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu (giảm 15,67%); 109.180 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế (giảm 9,30%); 4.929 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (giảm 13,78%). Tổng số thu nộp ngân sách nhà nước đạt 15.400 tỉ đồng, tăng 4,44%.

Các lực lượng chức năng đã khởi tố hình sự 3.178 vụ, tăng 2,75%, với 5.477 đối tượng, tăng 17,58%.

Tại hội nghị, các ý kiến cho rằng cần tập trung nâng cao năng lực dự báo, phòng ngừa, xây dựng lực lượng tác chiến số phục vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường chia sẻ dữ liệu, hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác này.

Tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Chính phủ cần có chế tài mạnh hơn để xử phạt hành vi sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ hàng giả tương đương với mức xử phạt hành vi vi phạm giao thông, bởi đây là hành vi cố ý. TP Hà Nội kiến nghị đầu tư xây dựng các trung tâm kiểm nghiệm và giám định hàng hóa và hệ thống kho bảo quản tang vật tập trung, đủ tiêu chuẩn trên toàn quốc.

Tỉnh Quảng Ninh kiến nghị Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung trong việc xử lý vi phạm. TP Đà Nẵng đề nghị các bộ, ngành tổ chức tập huấn cho các lực lượng chức năng về các quy định mới trong các bộ luật mới được Quốc hội ban hành.

Ưu tiên hàng đầu, ra quân thường xuyên

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho rằng công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa, tăng thu ngân sách, đặc biệt là bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, ông chỉ ra những hạn chế như chế tài xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn đi sâu vào nội địa, gia tăng trên môi trường thương mại điện tử.

Phó thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, lâu dài, thường xuyên liên tục. Cần nắm chắc tình hình, tăng cường công tác nghiệp vụ, tập trung vào các tuyến biên giới, cửa khẩu, cảng biển, hàng không, các địa bàn, mặt hàng dễ phát sinh vi phạm như thương mại điện tử, thuốc chữa bệnh, sữa, thực phẩm chức năng…

Các lực lượng chức năng phải liên tục ra quân thường xuyên, không ngừng nghỉ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm với phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực".

Cần đảm bảo nguyên tắc một cơ quan chịu trách nhiệm chính cho mỗi địa bàn, lĩnh vực, tăng cường phối hợp để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, tập trung đánh trúng, đánh đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Gắn đó cần tập trung sửa đổi, hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn, đặc biệt là thực phẩm, dược phẩm, các mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường. Cần nâng cao tính răn đe của chế tài xử lý, khắc phục khoảng trống về pháp lý, tạo hành đầy đủ, thống nhất cho công tác quản lý và thực thi pháp luật, từ đó nâng cao hiệu quả.

Theo Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn, số vụ việc vi phạm bị phát hiện, xử lý chưa phản ánh đúng thực tế, chưa đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ. Còn tình trạng cán bộ buông lỏng quản lý, bao che cho các vi phạm. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả chưa được phát hiện, xử lý kịp thời, làm thất thu ngân sách, gây tâm lý lo lắng, bất an, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Cần xử nghiêm cán bộ, công chức có hành vi thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tiếp tay, bao che vi phạm; cũng như đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những tấm gương tích cực, cách làm hay, tạo động lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ