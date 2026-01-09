Nghệ An lập hội đồng thẩm định xếp hạng cải cách hành chính

Quyết định nói trên ban hành ngày 8/1. Theo quyết định này, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Ông Dương Danh Vỹ, Trưởng phòng Cải cách hành chính và Văn thư Lưu trữ (Sở Nội vụ) làm Tổ trưởng giúp việc Hội đồng thẩm định.

Khu vực trụ sở UBND tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Hải Chi).

Các thành viên Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ, phân công thành viên Tổ giúp việc của Sở, ngành mình trực tiếp tham mưu giúp việc thẩm định kết quả tự đánh giá, tự chấm điểm công tác cải cách hành chính năm 2025 theo lĩnh vực được phân công trên hệ thống phần mềm tự chấm điểm. Sau đó tổng hợp báo cáo và gửi kết quả thẩm định bằng văn bản về Sở Nội vụ.

Kết quả thẩm định cuối cùng do Sở Nội vụ tổng hợp, trình Chủ tịch Hội đồng cho ý kiến trước khi trình Ủy ban nhân tỉnh xem xét, quyết định xếp hạng công tác cải cách hành chính.

Cũng theo quyết định này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc tự giải tán.

Tác giả: Bá Thăng-CTV Hải Chi

Nguồn tin: Báo VOV