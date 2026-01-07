Cãi nhau với bạn trai, người phụ nữ nhảy ra khỏi xe ô tô

Your browser does not support the video tag.

Theo United Daily News, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h chiều ngày 2/1 dọc theo đoạn 1 đường Wenhua thuộc quận Banqiao, thành phố Tân Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc.

Những người chứng kiến nhanh chóng báo cho cảnh sát giao thông sau khi chứng kiến người phụ nữ nhảy từ xe xuống đường phố đông đúc. Các nhân viên đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông gần đó đã nhanh chóng đến hiện trường.

Theo CTWANT, họ đã lấy quần áo từ trong xe để đắp cho người phụ nữ vì nhiệt độ tối hôm đó đã giảm xuống khoảng 10°C .

Giao thông bị gián đoạn trong thời gian ngắn khi các sĩ quan phong tỏa khu vực và đảm bảo an toàn cho người phụ nữ.

Người phụ nữ nhảy ra khỏi xe trong tình trạng khỏa thân là do đang cãi nhau với bạn trai về chuyện con cái.

Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy người phụ nữ được xác định là Zheng, 40 tuổi, đã cãi nhau với bạn trai 38 tuổi tên Chen, khi anh này đang lái xe đưa cô về nhà.

Cảnh sát cho biết cuộc tranh cãi bắt nguồn từ những bất đồng về đứa con của Zheng từ cuộc hôn nhân trước, đứa trẻ được cho là đang bị ốm. Những quan điểm trái ngược về quản lý tài chính và cảm giác thiếu sự hỗ trợ về mặt tinh thần cũng góp phần gây ra cuộc cãi vã.

Sau khi đánh giá tại chỗ, nhân viên y tế xác định rằng Zheng có tình trạng tâm lý không ổn định. Cô bị cưỡng chế nhập viện và được đưa bằng xe cứu thương đến Bệnh viện Far Eastern Memorial, nơi tình trạng sức khỏe của cô đã ổn định.

Cảnh sát xác nhận Chen vẫn giữ bình tĩnh trong suốt vụ việc và không có dấu hiệu sử dụng rượu hoặc ma túy. Người đàn ông đã được đưa đến đồn cảnh sát địa phương để lấy lời khai.

Các nhà chức trách cũng đã lập báo cáo theo Luật Phòng chống bạo lực gia đình của Đài Loan để thông báo cho chính quyền thành phố về các biện pháp can thiệp tiếp theo.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn