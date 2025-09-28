Hai tàu cá cùng 11 ngư dân gặp nạn khi vào lạch Cửa Việt trú bão số 10

Your browser does not support the video tag.

Khoảng 5h45 phút ngày 28/9, bà Quất Thị Hải Linh (1995), là người nhà chủ 2 tàu đánh cá mang số hiệu BV 4670-TS và BV 0042-TS ở Thành phố Hồ Chí Minh (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) báo tin cho Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt về việc 2 tàu cùng 11 thuyền viên bị nạn khi vào lạch Cửa Việt trú bão, yêu cầu đơn vị hỗ trợ, ứng cứu.

Một tàu cá bị chìm, tàu còn lại vị vỡ mạn



Vị trí hai tàu cá bị nạn ngay cửa lạch Cửa Việt, cách bờ khoảng 1,5 km. 1 tàu bị chìm, 1 tàu đang bị chết máy, bị sóng đánh vỡ mạn.

Qua tra cứu trên hệ thống giám sát hành trình và theo dõi tàu cá, lực lượng chức năng không phát hiện 2 tàu trên không có dữ liệu hành trình trên hệ thống.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt điều động tổ công tác gồm 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền và nhân dân trên địa bàn tổ chức tiếp cận ứng cứu.

Một ngư dân bơi được vào bờ

Đến nay đã có 1 thuyền viên bơi vào bờ. Công tác phối hợp ứng cứu đang được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện hết sức khẩn trương tích cực.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã báo cáo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, điều động tàu CN-09 của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ phối hợp với đồn Biên phòng cửa khẩu Cửa Việt, Triệu Vân tiếp cận, ứng cứu; duy trì liên lạc với người nhà, chủ tàu và tàu bị nạn; các đơn vị Hải đội Biên phòng 2, đồn Biên phòng Triệu Vân, Cồn Cỏ phối hợp với đồn Biên phòng Cửa khẩu Cửa Việt nắm thông tin, xác minh sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu.

