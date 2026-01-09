Nghệ An: Người đứng đầu sẽ bị xem xét cho thôi chức vụ nếu không hoàn thành 5 chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An năm 2025. (Ảnh: PHẠM BẰNG)

Theo đó, người đứng đầu sẽ bị xem xét cho thôi chức vụ nếu địa phương, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách chỉ hoàn thành 70% chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch trong năm; hoặc không hoàn thành 5 chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản, gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công, thu nhập bình quân đầu người và giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Quy định cũng nêu rõ, cán bộ sẽ bị cho thôi giữ chức vụ nếu kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về xây dựng Đảng, thể chế, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh không đạt kế hoạch; hoặc các quyết định, quy chế, đề án, chương trình, dự án quan trọng do cơ quan, đơn vị mình chủ trì tham mưu, đề xuất ban hành bị cơ quan chức năng kết luận không hiệu quả hoặc có nguy cơ gây hậu quả xấu (trừ trường hợp bất khả kháng).

Người đứng đầu chịu trách nhiệm khi để xảy ra điểm nóng phức tạp kéo dài liên quan quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, gây hậu quả nghiêm trọng, cũng là căn cứ để miễn nhiệm.

Tương tự, người đứng đầu thiếu trách nhiệm, không kịp thời xử lý khi phát hiện cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý trực tiếp vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng sẽ bị xem xét.

Cán bộ có hơn 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định, nếu không tự nguyện xin từ chức, cấp có thẩm quyền sẽ xem xét cho thôi giữ chức vụ.

Đặc biệt, cán bộ quan liêu, xa dân, không kịp thời giải quyết ý kiến, nguyện vọng, khiếu nại, tố cáo chính đáng của nhân dân, doanh nghiệp, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng xấu đến uy tín cơ quan, đơn vị cũng sẽ bị xem xét cho thôi giữ chức vụ.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn